Cristiano Ronaldo es aclamado en Hong Kong, donde Messi fue abucheado el año pasado

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo tuvo un recibimiento digno de un héroe el martes en Hong Kong, siendo decisivo con su club saudita Al Nassr, en una ciudad en la que su gran rival Lionel Messi se convirtió en enemigo público hace un año tras no haber jugado con su Inter de Miami.

El portugués, de 40 años, exestrella del Real Madrid y del Manchester United entre otros, no marcó, pero dio una asistencia en la victoria 2-1 de su equipo en semifinales de la Supercopa saudita contra el Al Ittihad de Karim Benzema.

"Ronaldo, Ronaldo", resonó el estadio en su entrada al juego, durante una jornada asfixiante y húmeda en el sur de China, donde varios aficionados del Al Nassr trataron de alcanzar en vano a su ídolo al final del partido.

Una reacción totalmente opuesta a la que provocó Messi en febrero de 2024.

La superestrella argentina y su club estadounidense Inter de Miami provocaron la ira de los espectadores cuando el argentino se quedó en el banquillo en un partido contra una selección local.

El ocho veces vencedor del Balón de Oro justificó una lesión.

Los espectadores habían llegado a pagar US$4800 hongkoneses (570 euros, US$666) por asistir al partido y muchos expresaron su descontento por la ausencia del jugador, pero sobre todo por su actitud, ya que no se dirigió al público para disculparse.

Messi tuvo que explicarse para asegurar que su ausencia en el terreno no era debido a "razones políticas" y recordar sus relaciones "muy buenas y estrechas" con China.

Messi y Ronaldo se disputan desde hace quince años el título no oficial de mejor jugador del mundo, si bien el argentino parece haber tomado la delantera en los últimos años.

Los dos siguen siendo populares en el crepúsculo de sus carreras, con aficionados que llegan a acampar delante del hotel de Ronaldo en Hong Kong para verlo.

Algunos incluso reservaron habitaciones en el hotel, y el mes pasado se le dedicó un museo en la ciudad asiática.

Medios locales informaron esta semana que Ronaldo estaba "emocionado" tras ser informado del interés local que provoca, especialmente por parte de los aficionados más jóvenes.

"Eso significa más para mí que cualquier trofeo", habría declarado según las declaraciones mencionadas.