Cristiano Ronaldo quiere seguir jugando y confía en alcanzar los 1.000 goles

29 dic (Reuters) -

Cristiano Ronaldo dijo que su pasión por el fútbol no ha disminuido y que sigue motivado para alcanzar su objetivo de 1.000 goles en su carrera, después de que el delantero portugués fuera nombrado el domingo Mejor Jugador de Oriente Medio en los Globe Soccer Awards celebrados en Dubái.

El doblete de Ronaldo con el equipo saudí Al-Nassr el sábado elevó su cuenta a 956 goles con clubes y con la selección. Su objetivo puede alcanzarse, ya que el jugador de 40 años dijo anteriormente que seguiría jugando durante "uno o dos años más".

"Es difícil seguir jugando, pero estoy motivado", dijo tras recibir el galardón por segundo año consecutivo.

"Tengo una gran pasión y quiero continuar. No importa dónde juegue, si en Oriente Medio o en Europa. Siempre disfruto jugando al fútbol y quiero seguir. Ya saben cuál es mi objetivo. Quiero ganar trofeos y alcanzar la cifra (1.000 goles) que todos conocéis. Lo conseguiré seguro, si no hay lesiones."

(Información de Karan Prashant Saxena en Bengaluru; edición de Peter Rutherford; edición en español de María Bayarri Cárdenas)