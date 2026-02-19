Cristiano Ronaldo se ausenta en victoria del Al Nassr en Liga de Campeones 2 de Asia

Cristiano Ronaldo estuvo ausente el miércoles, mientras Al Nassr avanzó a los cuartos de final de la Liga de Campeones 2 de Asia con una victoria por 1-0 sobre Arkadag de Turkmenistán

El conjunto saudí aseguró así un triunfo por un marcador global de 2-0

Cristiano, de 41 años y quien regresó el sábado tras perderse tres partidos consecutivos en medio de reportes de descontento con la dirigencia del club, observó desde las gradas

Según medios locales, el cinco veces ganador del Balón de Oro, que no ha conquistado un gran trofeo desde que firmó con el club de Riad en diciembre de 2022, está siendo reservado para los partidos de la Saudi Pro League y las etapas finales de la Liga de Campeones de Asia

Al Nassr enfrentará a Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos en el partido de ida de los cuartos de final de la segunda competición de Asia el 3 de marzo

En la AFC Champions League Elite, la competición de primer nivel, Japón y Corea del Sur enviaron tres y dos equipos, respectivamente, a los octavos de final en la zona oriental. Los ocho mejores de cada uno de los dos grupos de 12 clubes avanzan a la siguiente fase

Johor Darul Tazim de Malasia y Buriram United de Tailandia también avanzaron, mientras Melbourne City se convirtió apenas en el segundo equipo australiano en alcanzar los octavos de final desde 2016

En la zona occidental, los clubes saudíes de gran inversión dominaron. Al Hilal, Al Ahli y Al Ittihad terminaron entre los cuatro primeros. Tractor de Irán quedó tercero, mientras Al Duhail y Al Sadd de Qatar avanzaron junto con Al Wahda

Los partidos de ida de los octavos de final están programados para el 2 y 3 de marzo

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes