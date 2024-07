Cristiano Ronaldo se queda sin pólvora y vive su noche más agridulce

El delantero portugués Cristiano Ronaldo vivió este lunes una de sus noches más agridulces de su carrera profesional, ya que celebró en la tanda de penaltis el pase a octavos de la Eurocopa ante Eslovenia, ayudado por la actuación heroica del portero luso Diogo Costa, cuando previamente falló un lanzamiento desde los once metros que habría evitado la agonía final.

Y es que el crack luso, de 39 años, no está completando su mejor torneo con Portugal, en la que apunta a ser su última Eurocopa. Con la sombra del final de su carrera cada vez más alargada y compitiendo en Arabia Saudí los últimos dos cursos, Ronaldo no parece coger el ritmo al fútbol continental en esta EURO, con los números a nivel ofensivos más discretos en un gran torneo con su selección.

Cristiano Ronaldo brilló en la Eurocopa celebrada en 2021 como pichichi del torneo con cinco tantos, sin embargo, aún no se ha estrenado en el torneo que acoge Alemania, pese a haber disputado ya cuatro encuentros. Y no será porque el '7' no lo intenta, ya que es el futbolista que mas ha rematado en la competición hasta ahora.

El delantero suma ya 20 remates con Portugal, de los que han ido a puerta un total de ocho. Pero todavía no ha podido entonar su clásico 'siuuu' en esta EURO, convertido ya en el único jugador de la competición que con más de 11 remates no ha marcado ni un solo gol. Una falta de acierto que demuestra también el dato de 2,75 goles esperados en esta EURO, en la que mandó al limbo un total de cuatro ocasiones claras.

Y ante Eslovenia en los octavos de final este lunes tuvo la mejor opción para desquitarse y encauzar el camino de su selección hacia la siguiente fase en la prórroga. Pero el cinco veces ganador del Balón de Oro tiene la pólvora mojada y atraviesa un preocupante bajón en rendimiento. Ronaldo pudo poner en ventaja a su selección desde los once metros, pero su disparo potente y colocado a la derecha lo rechazó un acertado Jan Oblak.

El delantero portugués se derrumbó al momento y en el descanso de la prórroga rompió a llorar, consciente de que se le había escapado una gran oportunidad de comenzar a darle la vuelta a su gris actuación en el torneo hasta ahora.

El '7' luso es el único futbolista que ha fallado dos penaltis en la historia de las Eurocopas, siendo este el quinto penalti que Ronaldo falla cinco lanzamientos desde los once metros en fases finales de grandes torneos. En Eurocopas y Mundiales, Cristiano ha lanzado nueve penaltis y ha metido 6, un 67%, mientras que el porcentaje en toda su carrera es de un 85%.

No obstante, el veterano atacante tuvo la personalidad para, con la conclusión del partido ligada a la fortuna de la tanda de penaltis, pedir lanzar el primero. El '7' no falló esta vez, aunque se dirigió a los aficionados lusos pidiendo perdón por su error previo. Y es que fue en ese momento clave del encuentro cuando a Cristiano le sostuvo el acierto y la destreza del meta portugués Diogo Costa.

El portero del Oporto se reivindicó, después de recibir tres goles --más de los esperados según la estadísticas-- y sumar dos porterías a cero--. Y lo hizo en la decisiva tanda de penaltis, después de estar completando hasta entonces una EURO bastante discreta, con solo seis paradas, en la parte baja de la lista de mejores guardametas del torneo. Sin embargo, cuando su selección requería de su mejor versión, no rehuyó la responsabilidad y se puso la capa de superhéroe.

Costa detuvo los tres penaltis que lanzó Eslovenia, con un repertorio de estiradas y destreza, sin dudas en sus decisiones y tumbando con confianza y seguridad la ilusión de los eslovenos. Y lo hizo por la puerta grande, como el primer portero en la historia que detiene todos los penaltis en una tanda de una Eurocopa.

Así, después de avanzar 'in extremis' en los penaltis, Portugal y Cristiano Ronaldo tienen una vida más en esta EURO para demostrar que son una candidata, mientras la afición lusa sigue esperando a la estrella nacional, que desea estrenarse por fin en el torneo, cuando tendrá a la Francia de Kylian Mbappé.

