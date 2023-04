Cristina Gutiérrez correrá el Sonora Rally, tercera prueba del Campeonato del Mundo de Rally-Raid

La piloto española Cristina Gutiérrez ha confirmado su participación en el Sonora Rally, tercera prueba del Campeonato del Mundo de Rally-Raid (W2RC) y que tendrá lugar del 22 al 28 de abril en el estado de Sonora (noroeste de México).

Gutiérrez, que fue Campeona del Mundo de Rally-Raid T3 en 2021, partirá durante la tercera prueba de este año como quinta clasificada absoluta. La burgalesa tiene 52 puntos, a tan solo tres puntos del chileno Francisco 'Chaleco' López.

En el primer lugar de la tabla clasificatoria se encuentra con 127 puntos su compañero en el equipo Red Bull, el estadounidense Seth Quintero; así, Quintero está seguido de los también estadounidenses Austin Jones (122 puntos) y Mitchell Guthrie (81 puntos).

"Esta es la tercera prueba del Campeonato del Mundo, estamos justo en la mitad y el objetivo es seguir sumando puntos para ver hasta dónde podemos llegar", ha afirmado Gutiérrez a través de un comunicado de prensa.

"Obviamente, con el abandono de Abu Dabi, pues al final son muchos puntos que no hemos conseguido y va a estar difícil remontar; pero, en realidad, nunca hay que dar nada por vencido hasta la última etapa", ha añadido la piloto Red Bull sobre su situación en esta edición del W2RC.

La burgalesa contaría con desventaja en el este Sonora Rally debido a los incidentes que ocurrieron en la anterior prueba del W2RC 2023. En ese Abu-Dhabi Desert Challenge, tuvo que retirarse debido a problemas ajenos al pilotaje basados en nuevas interpretaciones del reglamento.

"Es un coche que hay que seguir evolucionando, sin duda; y, además, siempre nos gusta ponerlo al punto de nuestro estilo de conducción. Es verdad que hemos tenido problemas de rendimiento pero también, sobre todo, nos preocupa un poco el tema del consumo de los coches: vemos que son consumos muy altos y la verdad que ha habido varias veces que nos hemos quedado sin gasolina...", ha comentado Gutiérrez.

"Esto nos hace perder mucho tiempo, aunque el equipo ya lo está solucionando. Aunque en las últimas etapas del Abu-Dhabi Desert Challenge el equipo avanzó mucho, sí que es cierto que es un tema principal que nos preocupa en gran manera y, creo, debemos solventar lo más rápido posible para ser competitivos", ha explicado la burgalesa.

"Me hace muchísima ilusión volver a Sudamérica para competir y más aún en el Campeonato del Mundo. Han sido ya varios años en los que no pisamos Latinoamérica y, la verdad, siempre me queda un buen recuerdo tanto por la afición como por los escenarios que atravesamos con el coche", ha subrayado.

"Creo que es un paso adelante en el campeonato el ir a México... lo que supone abrir ese mercado y, sobre todo, tener la oportunidad de correr para la gente de allí. Probablemente el aficionado latino es de los más apasionados del mundo del motor, nos apoya muchísimo y gran parte de todos los seguidores que tenemos son de allí. Estoy encantada", ha concluido Gutiérrez.

Europa Press