Cristina Lora, ganadora de Operación Triunfo, sobre Eurovisión: "No se debe ser neutral cuando se trata de un genocidio"

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

Cristina Lora, ganadora de la más reciente edición de 'Operación Triunfo', respalda la retirada de España de Eurovisión a raíz de la participación de Israel y la considera "una buenísima decisión".

Respecto a si considera que los artistas han de mantenerse neutrales ante situaciones de este tipo, la cantante es clara: "Yo creo que no deben hacerlo, sinceramente. En estas situaciones que son tan evidentes, por decirlo de alguna manera, creo que no deberían hacerlo cuando se trata de un genocidio".

"Cuando recibí la noticia era raro porque nunca había vivido un año sin Eurovisión, pero obviamente me pareció una buenísima decisión y me parece que hay cosas más importantes en la vida ahora mismo que un concurso de música", asegura Lora en una entrevista concedida a Europa Press. "Al ser artistas, obviamente nos interpela", afirma.

Durante su estancia en la Academia, donde los concursantes de 'Operación Triunfo' permancecen aislados del exterior mientras reciben formación artística, fue la comunicadora Inés Hernand quien les trasladó que España no participará en la próxima edición del certamen musical. "Hablamos con Inés, que nos vino a explicar esta noticia, y nos decía que ya todo prácticamente es político", recuerda.

"No sé si tenemos un altavoz, pero obviamente hay gente que nos sigue, y sobre todo mucha gente joven", reconoce Lora, apuntando que "ahora mismo" tanto ella como el resto de sus compañeros que han participado en el concurso están "en el punto de mira". "Entonces sí creo que es importante que a través de mi música, de mi arte, se expresen un poco mis valores ya como ser humano", añade. "Cuando yo veo que algo está mal, lo digo y ya está", incide.

https://www.youtube.com/watch?v=3_oQmUKFVRw

"ESTOY MUY TRANQUILA CON MI ESENCIA"

El 'talent show', cuya primera edición se emitió en 2001, convirtiéndose en un fenómeno social, se trasladó en 2023 de la televisión generalista a Prime Video, plataforma en la que también se emite en directo el día a día de los concursantes. Un nivel de exposición que la ganadora tenía asimilado antes de entrar en el concurso, aunque, reconoce, fue complicado al principio.

"Obviamente es raro y, sobre todo las primeras semanas, es un poco difícil encontrarte con seis cámaras por habitación de repente", rememora. "Al principio, como todo, es un proceso al que te vas adaptando, pero ya al final ni nos dábamos cuenta de que estaban las cámaras y nos poníamos a hablar de todo", asegura.

https://www.youtube.com/watch?v=lh4Gwc5DDXc

"De momento, estoy muy tranquila con mi esencia y con lo que quiero hacer", afirma, explicando que no le inquietan las posibles reacciones o críticas que pueda recibir a raíz de la imagen que la gente que ha visto el programa pueda tener de ella. "No sé cómo lo llevaré en el futuro", matiza.

"Todavía no me cierro a nada y quiero probar muchas cosas", asegura, explicando que su intención es "sacar proyectos de calidad", ya sea en música, interpretación o televisión. Por otra parte, la cantante manifiesta que no le "preocupa mucho" la creciente presencia de la inteligencia artificial en entornos creativos. "La verdad es que no lo había pensado mucho, pero yo siento que el arte es irremplazable", señala.