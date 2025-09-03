Cristina Navarro se enfrentará en noviembre a la italiana Parigi por el Campeonato de Europa del peso mínimo

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

La boxeadora española Cristina Navarro (7-3-0) peleará por el Campeonato de Europa del peso mínimo de la Unión Europea de Boxeo (EBU) el próximo mes de noviembre en Zaragoza contra la italiana Vittoria Parigi (6-1-1), rival a la que ya se ha enfrentado en el pasado.

"La boxeadora aragonesa Cristina Navarro 'La Piccolina' (7-3-0) tendrá la oportunidad de pelear por el Campeonato de Europa del peso mínimo (EBU), título actualmente vacante, en un gran evento que se celebrará en Zaragoza el próximo mes de noviembre", anunció 'The Boxer Club', organizadora de la velada, en un comunicado.

La sede de la EBU en Roma acogió este miércoles la subasta oficial del combate, en la que 'The Boxer Club' se alzó como ganador, y expresó su intención de organizar en Zaragoza una velada de primer nivel que incluirá este campeonato europeo junto a otros combates profesionales. Será el segundo evento del año en Zaragoza tras el del pasado mes de junio, y el noveno en el calendario 2025 de la organización.

Cristina Navarro afronta esta cita después de haber disputado este año un Campeonato del Mundo, y de proclamarse en abril campeona Iberoamericana de la Asociación Mundial (WBA), algo que la catapultó hasta el puesto número 4 del ranking mundial del organismo. Ahora, su objetivo es conquistar el cinturón europeo.

El Director Técnico de 'The Boxer Club', Sergio Pérez, subrayó la relevancia del anuncio y deseó "una velada que esté a la altura" de la boxeadora. "Este Campeonato de Europa en Zaragoza es un hito para Cristina y para todo el boxeo español. Queremos que la ciudad viva un evento histórico, con un gran ambiente", subrayó.