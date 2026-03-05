"Cristo es Rey" se vuelve una frase cargada en debates políticos en EEUU, sobre todo a la derecha

Por sí sola, la frase “Cristo es Rey” resume un principio central de la fe cristiana: que Jesús es el gobernante divino del universo. Los católicos y muchos protestantes celebran cada año un Domingo de Cristo Rey.

Pero la antigua proclamación puede transformarse en algo político, controvertido o incluso siniestro, según quién la diga y cómo la diga.

En los últimos años, “Cristo es Rey” y frases similares se han coreado en mítines políticos, se han publicado en redes sociales y se han proclamado en discursos por voces de la derecha.

En ocasiones, la frase se usa para respaldar la idea de que Estados Unidos es una nación cristiana o una que debe su lealtad específicamente al Dios cristiano. Algunos funcionarios actuales del gabinete y miembros recientes del Congreso han usado la frase en discursos y en redes sociales.

Pero otras veces, activistas políticos han emparejado “Cristo es rey” con declaraciones antisionistas o estereotipos judíos negativos.

La frase ha ganado popularidad entre figuras de la extrema derecha y sus seguidores. La influencer conservadora Candace Owens, que difunde conspiraciones antisemitas, vende tazas de café y camisetas con la marca “Cristo es Rey”.

La controversia se conecta con una fractura mayor en la derecha, y algunos conservadores rechazan a una facción cada vez más vocal cuyas denuncias de Israel, según críticos, a menudo se combinan con un antisemitismo descarado. Algunos de este último grupo insisten en que no son antisemitas, solo antisionistas. Eso en sí mismo supone una ruptura tajante con lo que antes era un casi consenso de sentimiento proisraelí entre los republicanos.

Pero hay ocasiones en que el uso de la frase “Cristo es Rey” es incuestionablemente hostil hacia los judíos, señaló un informe de 2025 del Network Contagion Research Institute, afiliado a la Universidad Rutgers.

Al analizar publicaciones en redes sociales entre 2021 y 2024, el instituto informó de un aumento drástico de la frase “Cristo es Rey”, a menudo utilizada como un meme de odio dirigido contra los judíos. El informe lamentó esta desviación de su uso histórico como una afirmación sagrada y esperanzadora, con raíces bíblicas.

“La IA convertida en arma o el secuestro de ‘Cristo es Rey’ representa una inversión inquietante de su intención original. En lugar de sacralizar valores compartidos, los extremistas han explotado esta expresión religiosa para justificar el odio”, indicó el informe.

Una controversia bajo los reflectores

Una reunión reciente de la Comisión de Libertad Religiosa, un grupo que el presidente Donald Trump creó y designó, puso la frase y las controversias relacionadas bajo los reflectores.

En una audiencia del 9 de febrero centrada en el antisemitismo, un testigo, Seth Dillon, habló de escuchar a menudo a personas usar la frase “Cristo es Rey” seguida de inmediato por un insulto sumamente despectivo hacia los judíos.

“Esto debería ofender a todo cristiano”, afirmó Dillon, director ejecutivo del sitio satírico conservador The Babylon Bee.

La integrante de la comisión Carrie Prejean Boller interrogó repetidamente a los testigos sobre si oponerse al sionismo podría interpretarse como antijudío. Dijo que, como católica, se opone al sionismo, pero que eso no es antisemita. Le preguntó a Dillon si creía que “decir ‘Cristo es rey’ es antisemita”.

Dillon respondió que no y que, como cristiano, declara con regularidad que “Cristo es mi rey”, pero que el contexto importa.

Testificó que la frase ha sido cooptada por los Groypers, en alusión a los seguidores del influencer de extrema derecha Nick Fuentes, quien ha difundido posturas antisemitas.

Es “usar el nombre del Señor de manera abusiva”, manifestó Dillon.

Los partidarios de Fuentes corearon “Cristo es rey” en la Million MAGA March, una manifestación de noviembre de 2020 que negó la derrota del republicano Trump ante el demócrata Joe Biden en la elección presidencial de ese año.

El vicegobernador de Texas Dan Patrick, un republicano que preside la Comisión de Libertad Religiosa, anunció la destitución de Prejean Boller del panel después de la reunión. Sostuvo que ella intentó “secuestrar” la audiencia para su propia agenda.

Tras la reunión de la comisión, Prejean Boller ha publicado profusamente en X, denunciando a “supremacistas sionistas” y usando repetidamente la frase “Cristo es rey”. También ha denunciado la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Una conversa católica reciente, dijo que se opone a una visión evangélica popular según la cual el Israel moderno existe en cumplimiento de una profecía bíblica.

Una frase religiosa “cooptada por figuras extremistas”

La audiencia de la comisión difícilmente fue el primer foro en ventilar la controversia sobre “Cristo es rey”.

El informe de 2025 del Network Contagion Research Institute señaló que, si bien muchas referencias a “Cristo es Rey” en redes sociales son estrictamente religiosas, la frase ha sido “sistemáticamente cooptada por figuras extremistas”.

El informe indicó que Fuentes y otros extremistas usan la frase como un “mantra supremacista blanco que publicita sus creencias antisemitas”.

Fuentes ha dicho que el Holocausto fue exagerado, y ha denunciado a la “judería organizada en Estados Unidos”. Ha afirmado estar en batalla con “élites satánicas y globalistas”, una figura retórica antisemita.

La frase religiosa “Cristo es Rey” no es inherentemente política, dijo Brian Kaylor, presidente y editor en jefe de Word&Way, un sitio progresista que cubre fe y política.

Pero ese hecho ofrece una “negación plausible” a quienes la politizan, explicó.

“Estamos en un punto peligroso con la frase ‘Cristo es rey’ por la intensa actividad y el uso que se le da en la extrema derecha de maneras muy fascistas y antisemitas”, dijo Kaylor, ministro bautista y autor de varios libros sobre religión y política. “Corremos el riesgo de que esa frase pierda su significado, hasta el punto de que este nuevo uso antisemita sea la definición dominante”.

La frase también ha ganado popularidad en ámbitos políticos entre algunos de la derecha católica y evangélica que son firmemente proisraelíes y han denunciado repetidamente el antisemitismo, como el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio.

Kaylor dijo que la frase a menudo se usa como “una declaración de nacionalismo cristiano” que sostiene que “la nación debe ser puesta bajo los dictados de Cristo”.

Una disputa sobre política y religión

La controversia ha puesto de relieve fisuras tanto religiosas como políticas.

El Vaticano mantiene relaciones diplomáticas con Israel y también ha reconocido un Estado de Palestina. El papa León XIV ha pedido una solución de dos Estados mientras denuncia el antisemitismo. Durante la guerra entre Israel y Hamás, los papas Francisco y León denunciaron los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás y la respuesta militar masiva de Israel, y León exigió que se detuviera el “castigo colectivo” de Israel contra la población de Gaza.

Otros católicos en la Comisión de Libertad Religiosa señalaron que Jesús y sus seguidores eran judíos y que un documento fundamental del Vaticano de 1965 rechaza el antisemitismo y la culpabilización de todos los judíos, incluidos los que viven hoy, por la crucifixión de Jesús.

Patrick, el presidente de la comisión, dijo que la disputa con Prejean Boller refleja “un problema real con un grupo muy pequeño en nuestro Partido Republicano”. El antisemitismo debe ser repudiado o “esto va a destruir a nuestro partido”, dijo en el podcast “The Mark Levin Show”.

Pero Prejean Boller ha galvanizado a simpatizantes de un grupo férreamente conservador llamado Catholics for Catholics, una organización laica, dirigida por laicos, que se autodefine como una “organización militante dedicada a la evangelización de este gran país”.

El grupo planea homenajearla en un evento del 19 de marzo en Washington con un Catholic Champion Award, con oradores como Owens.

Prejean Boller ha republicado en X anuncios del evento, incluido el post en español: “No descansaremos hasta que convirtamos a Estados Unidos en una nación católica”. El post concluyó en inglés con “Christ is King!”.

