Criteria eleva su participación en Naturgy al 26% tras comprar un 2% a BlackRock

MADRID, 17 dic (Reuters) - El fondo de inversión español Criteria ha comprado una participación del 2% en la empresa energética Naturgy por unos US$568 millones (485 millones de euros), lo que eleva su participación al 25,986%, según informó el miércoles un portavoz de Criteria a raíz de una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El grupo español, que sigue siendo el mayor accionista de Naturgy, ha tomado esta participación después de haber acudido parcialmente la semana pasada a una colocación acelerada de un 7,1% de Naturgy gestionada por JP Morgan en nombre de BlackRock por 1.700 millones de euros o 24,75 euros por acción.

A ese precio, los cerca de 19,6 millones de acciones que compró Criteria tienen un valor de 485,1 millones de euros.

BlackRock entró en el accionariado de Naturgy a través de la adquisición en 2024 de Global Infrastructure Partners (GIP), que ya había invertido anteriormente en la eléctrica.

Tras la colocación de la semana pasada, BlackRock es ahora el cuarto mayor inversor de Naturgy, con una participación del 12,626%, según la CNMV. La empresa de capital riesgo CVC posee el 18,6% y el fondo australiano IFM tiene una participación del 15,2%.

