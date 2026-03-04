Criteria eleva su participación en Naturgy al 28,5% tras comprar un 2,5% a BlackRock

MADRID, 4 mar (Reuters) -

La empresa española Criteria ha comprado una participación del 2,5% en la energética Naturgy por 611 millones de euros, lo que eleva su participación al 28,5%, según informó el martes el español. La empresa española, que sigue siendo el mayor accionista de Naturgy, adquirió esta participación tras participar parcialmente en una colocación acelerada de un 11,4% de Naturgy el lunes. La venta fue gestionada por JP Morgan y Goldman en nombre de BlackRock por 2.790 millones de euros, o 25,20 euros por acción, lo que supone un descuento del 5,8% sobre el precio de cierre de Naturgy del lunes.

BlackRock se convirtió en accionista de Naturgy a través de su adquisición en 2024 de Global Infrastructure Partners (GIP), que anteriormente había invertido en la energética.

Entre los accionistas significativos, el fondo australiano IFM tiene una participación del 15,5% en Naturgy, mientras que la empresa de capital riesgo CVC posee el 13,8%. El grupo Alba tiene una participación del 5%. (Información de Jesús Aguado; edición de Pietro Lombardi; edición en español de Jorge Ollero Castela)