Critica de Podemos a la ley del PSOE para abolir la prostitución: "El mismo texto lo votó Ábalos"

MADRID, 20 Jul. 2025 (Europa Press) - El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado la ley que presentará el PSOE en el Congreso para abolir la "prostitución", pues la considera un "trampantojo" que solo busca "mitigar" el daño a la imagen del partido que ha causado que algunos exdirigentes fueran "puteros", a tenor de los audios que han transcendido del 'caso Koldo'. De hecho, ha subrayado durante una entrevista con Europa Press que un texto similar ya fue presentado por los socialistas en el pasado y entonces el exministro José Luis Ábalos lo votó a favor, lo cual ya es "muy elocuente y revelador". Se refiere a la votación que tuvo lugar en mayo de 2024, cuando el Pleno del Congreso ya rechazó tramitar una proposición de ley del PSOE para prohibir el proxenetismo. Aquella iniciativa dividió a los partidos del Gobierno pues Sumar votó en contra de la toma en consideración, junto con PP, ERC, Junts, Bildu y PNV, mientras que Vox y Podemos optaron por la abstención. La propuesta socialista sólo obtuvo el apoyo el BNG y del exministro Ábalos. EL PSOE DEBERÍA ABRIRSE A CAMBIOS SI QUIERE APOYO En su último Congreso Federal, celebrado en otoño de 2024, el PSOE ya acordó impulsar una ley abolicionista integral de la prostitución, y ha sido justo después de conocerse los audios en los que Ábalos y su ex asesor en Transportes Koldo García organizan sus encuentros con mujeres prostituidas, cuando el Gobierno ha anunciado que en septiembre presentará el anteproyecto de esa futura norma. En este contexto, el dirigente de la formación morada ya les avisa de que tendrán que abrirse a modificar su iniciativa si quieren contar con su voto a favor, dado que tienen un planteamiento "muy distinto" de este fenómeno. Y es que dan por hecho que ese anteproyecto no abordará las causas para poder terminar con el proxenetismo y solo se basará en una reforma del Código Penal. A su juicio, el anuncio de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, es una muestra más de que el Ejecutivo solo "busca titulares", sobre todo ante la polémica generada por los audios entre Ábalos y Koldo García incluidos en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. PAPELES PARA TODAS LAS MUJERES En contraposición, ha defendido que Podemos tiene claro que abolir la prostitución significa dar "papeles para todas las mujeres" en situación irregular en España y garantizar mejores derechos para las que ejercen la prostitución, sobre todo en materia de vivienda, salud o formación para tener oportunidades laborales. Sin embargo, ha reprochado al PSOE que, por ejemplo, "nunca" ha estado dispuesto a regularizar la situación mujeres sin papeles ni entiende lo que ha pasado en el país los últimos 20 años en clave progresista, dado que solo plantea una reforma del Código Penal que no da garantías a las mujeres ni tampoco perseguirá a la industria proxeneta. Por tanto, ha afirmado que la iniciativa de los socialistas no incluye "cuestiones centrales" que Podemos demanda para dar una solución "integral" al problema de la prostitución y deben aceptar modificaciones a su texto. Parte de los "amigos" de Sánchez eran "puteros". "Yo creo que es una política meramente de titulares. Esta ley ya la presentó en su día el PSOE y la votó a favor Ábalos. Eso ya es muy elocuente y muy revelador", ha apostillado para recriminar que, en lugar defender las leyes feministas que impulsaba la exministra Irene Montero la pasada legislatura, el presidente Pedro Sánchez hizo declaraciones de que estas normas molestaban a sus amigos de 40 y 50 años. Es más, se ha mostrado convencido de que si el PSOE anuncia que va a presentar esta ley es porque "saben perfectamente" que parte de su dirección han sido "puteros". "Lo que buscan no es abolir la prostitución sino mitigar o aminorar el daño reputacional que ha sufrido el PSOE, al ver que algunos de los amigos de 40 y 50 años del presidente eran puteros", ha remachado el coportavoz de Podemos. Finalmente, ha sentenciado que el hecho de que el PSOE quiera abolir la prostitución y antiguos cargos "importantísimos" del partido fueran "puteros" es una "aporía casi irresoluble y una contradicción muy fuerte".

LA NACION España

servicio-de-noticias