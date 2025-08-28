Critica la "irrelevancia internacional" de España al quedar fuera de la coalición contra el narcotráfico en el Caribe

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha asegurado este jueves que España atraviesa una situación de "irrelevancia internacional" tras quedar fuera de la reciente coalición liderada por EE. UU. y varios países europeos contra el narcotráfico en el Caribe, algo que ha atribuido a la "falta de credibilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En unas declaraciones efectuadas este mediodía a las puertas de la sede nacional del PP, Fúnez ha subrayado que en materia de política internacional su partido está "preocupado porque el crédito de España está bajando como consecuencia de la falta de credibilidad que Sánchez tiene no solo dentro de España sino también fuera".

"Sus acuerdos con Nicolás Maduro --presidente de Venezuela-- nos han sacado de foros internacionales tan importantes como esa alianza militar contra el narcotráfico y, por lo tanto, la voz de España cada vez se oye menos e influye menos", ha lamentado, para reprochar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no cumplir con los compromisos de la OTAN y la Unión Europea, lo que "nos pasa factura a todos".

La dirigente del PP atribuye estas circunstancias a la "debilidad" del Ejecutivo central, "un Gobierno sin apoyos parlamentarios suficientes y rodeado de corrupción que depende solo y exclusivamente de los votos separatistas para seguir en el Palacio de la Moncloa".

"Es un Gobierno incapaz de gestionar y lo que es peor, es incapaz de afrontar crisis como la que estamos viviendo en materia de incendios, en materia migratoria y, por desgracia ya en la irrelevancia a nivel internacional que tiene nuestro país", ha agregado.

CONDENA CONTUNDENTE AL ATAQUE RUSO A KIEV

Asimismo, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social ha condenado "con rotundidad y contundencia" el ataque que ha sufrido la ciudad de Kiev por parte del Ejército ruso, especialmente en lo que se refiere a la delegación de la Unión Europea", advirtiendo de que la violencia "no va a llevar a ningún camino positivo para nadie".

"Desde luego hay solo un camino para terminar con esa violencia y para conseguir una paz justa y duradera para todos, que no es otro que la diplomacia. Y, desde luego, con ataques como el sufrido por Kiev esta noche poco se va a conseguir y no se va a fortalecer en absoluto la diplomacia; ni estamos hoy, por desgracia, más cerca de esa paz que todos queremos para el pueblo ucraniano", ha expresado.