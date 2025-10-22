Critica que el problema en vivienda no es quién sea ministra sino un Gobierno que "toma por idiota a la gente"

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado que el Gobierno "toma a la gente como idiota" con su política de vivienda y ha subrayado que da igual que el Ministerio del ramo lo ostente Isabel Rodríguez, otra persona del PSOE o incluso Sumar, aludiendo además que el socio minoritario del Ejecutivo ya ha salido a aclarar que no pide la dimisión de la actual ministra.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios a las puertas del Congreso tras registrar junto con Alianza Verde una Proposición de Ley para la modificación de la actual normativa de protección de los derechos y bienestar de los animales.

Belarra ha desgranado que hasta donde conoce Sumar no ha reclamado la dimisión de la titular de Vivienda, como deslizó ayer la portavoz del grupo plurinacional en el Congreso Verónica Barbero, dado que la ministra de Sanidad, Mónica García, y el de Cultura, Ernest Urtasun, ya salieron a precisar que no reclamaban el cese de Isabel Rodríguez.

De todas formas, ha recalcado que el problema de la vivienda no son las personas que gestionen esas competencias sino la política del Gobierno, al que ha acusado de "lindar" con la especulación inmobiliria y tomar a la gente "por idiotas" mediante medidas como la habilitación de un teléfono para consultas o un spot publicitario desplegado por el Gobierno que, a su juicio, es un "insulto" a la ciudadanía.

GOBIERNO PONE UNA "ALFOMBRA ROJA" PARA QUE GOBIERNEN PP Y VOX Es más, ha recriminado que el PSOE es un partido "rentista" y que con su posición están poniendo una "alfombra roja" y el "primer paso" para que en el futuro gobiernen PP y Vox.

La líder de Podemos ha manifestado que es necesario un giro en la política de vivienda que, bajo su criterio, el actual Gobierno no es capaz de emprender, dado que si no ya estarían aplicando actuaciones para intervenir el mercado inmobiliario.

Si el Ejecutivo tuviera una postura, ha ahondado Belarra, ya estarían poniendo encima de la mesa iniciativas como la compraventa de vivienda con carácter especulativo o reducir por ley 40% el alquiler.

No obstante, ha criticado que solo Podemos está diciendo "alto y claro" que ese es el camino.

"Creo que la cuestión no es que (la ministra) se llame Isabel Rodríguez o que sea otra persona del PSOE, que tampoco dependería de que (dicha competencia) fuera una de Sumar, porque este Gobierno sea el PSOE o sea Sumar ya ha demostrado clarísimamente que está del lado de los rentistas y que está del lado de la especulación inmobiliaria", ha zanjando.