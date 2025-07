Critica que Marlaska estuviera en un partido de tenis durante los incidentes en Torre Pacheco: "No hizo su trabajo"

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El Partido Popular ha criticado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajara este domingo a Londres para asistir a la final de Wimbledon durante los incidentes en la localidad murciana de Torre Pacheco. "No ha hecho su trabajo y no había los efectivos que tenía que haber en Torre Pacheco para que no sucediese lo que ha sucedido. No es de recibo, me parece incomprensible que mientras estamos viendo todas esas imágenes y sabiendo lo que se puede producir, el ministro esté en un partido de tenis en Londres", ha señalado este martes la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ester Muñoz, en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. La diputada popular ha defendido que "la violencia nunca se resuelve con violencia" y ha advertido de que "nunca jamás está justificado tomarse por su mano la justicia". "Nunca, no hay peros, nunca. Estamos en una democracia, en un Estado de Derecho, en el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son los que tienen que controlar las situaciones violentas y me parece una irresponsabilidad que pueda haber alguien alentando a gente a ir allí a tomarse la justicia por su mano", ha aseverado. No obstante, ha precisado que "es exactamente igual de irresponsable no tomar las medidas oportunas para que esto no vuelva a suceder". Sobre el viaje de Marlaska a Londres para asistir al partido de tenis de Carlos Alcaraz, Muñoz ha destacado que "hay ministros para elegir, hay 22 ministros, para acompañar al Rey". Precisamente, ha puntualizado que, "a lo mejor", a quien "le correspondía estar" era a la ministra de Deportes, Pilar Alegría, y no al ministro del Interior mientras se estaban produciendo los incidentes en Torre Pacheco. Por lo tanto, ha insistido en que "es exactamente igual de irresponsable no tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana, que por otro lado es competencia exclusiva del Estado". La portavoz del PP en la Cámara Baja ha cargado también contra Vox por estar "aprovechando irresponsablemente todo lo que está pasando y, en lugar de contribuir a que todo se calme y a que vuelva la normalidad a Torre Pacheco, está intentando contribuir a generar debates, intentando equiparar al PP con el PSOE". "Es su marca y me parece bastante irresponsable. Todo el mundo sabe que el PP no ha financiado la inmigración irregular, nunca se han aplicado mejor las políticas migratorias que cuando estaba el PP y parte de lo que está pasando es responsabilidad del Gobierno porque llevamos dos años sin política migratoria", ha afirmado. Por último, la portavoz popular ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y a que sean las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "los que se hagan cargo de este tipo de violencias".