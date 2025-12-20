Críticos republicanos temen que entrega incompleta de archivos Epstein pese en elección de mitad de mandato

Por Nathan Layne

20 dic (Reuters) - La amplia censura y el limitado número de documentos publicados relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein enfurecieron a algunos republicanos y no hicieron mucho para calmar un escándalo que amenaza al partido antes de las elecciones de mitad de mandato de 2026.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promocionó la publicación esta semana de un conjunto de archivos relacionados con Epstein como una muestra de transparencia, pero un puñado de legisladores republicanos y figuras de los medios de comunicación de derecha se unieron a los demócratas para criticar las revelaciones del viernes como insuficientes y posiblemente en violación de la ley que impulsó su publicación.

Aunque las críticas no llegaron a ser una reacción más amplia del partido, pusieron de relieve que la controversia sobre Epstein estaba lejos de haber terminado y que probablemente perduraría hasta el próximo año, cuando los republicanos lucharán por mantener el control del Congreso.

La divulgación de los archivos, que comenzó el viernes y fue seguida por un segundo lote mucho más pequeño publicado el sábado, tiene como objetivo cumplir con una ley bipartidista aprobada por el Congreso en noviembre que ordenó la divulgación de todos los archivos de Epstein en poder del Departamento de Justicia, a pesar de un esfuerzo de meses para mantenerlos sellados por el presidente Trump, quien una vez contó a Epstein como un amigo cercano.

La nueva divulgación representó solo una fracción del total de datos que el FBI y el Departamento de Justicia han dicho que poseen en relación con Epstein y estaba con amplias tachaduras, incluidos varios documentos de 100 páginas o más que estaban completamente tachados.

También es notable la escasez de referencias a Trump, que tuvo una amistad bien publicitada con Epstein en la década de 1990 y principios de 2000. En su lugar, los archivos liberados mencionaban ampliamente al expresidente Bill Clinton, un demócrata y enemigo político.

AUMENTO DE LA POLÉMICA

Brian Darling, un estratega republicano y exasesor del Senado, dijo que las divulgaciones limitadas alimentarían las teorías de conspiración sobre Epstein, así como las preocupaciones legítimas de transparencia, lo que podría disminuir la participación entre los votantes de Trump.

"Las revelaciones con amplias tachaduras de los documentos de Epstein añadieron más leña al fuego de la controversia", dijo Darling. "Esto sigue siendo un riesgo político para todos los republicanos en escaños indecisos de cara a las elecciones de mitad de mandato".

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes unas 300.000 páginas de documentos, fotos y otros materiales de las investigaciones del gobierno sobre Epstein, quien murió por suicidio en una celda de la cárcel en 2019 mientras enfrentaba cargos federales de tráfico sexual de menores.

El historial del acaudalado financiero de codearse con figuras prominentes ha alimentado la especulación sobre si alguien de su círculo social estaba involucrado con su presunta actividad sexual. Hasta la fecha, una persona, la socialité británica Ghislaine Maxwell, ha sido condenada por cargos relacionados con Epstein.

El escándalo Epstein resuena en gran parte de la base de Trump porque refuerza su creencia en una clase dirigente corrupta -a menudo etiquetada como el "Estado profundo"- dispuesta a protegerse a toda costa, una narrativa que Trump ha promovido repetidamente.

Rachel Blum, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Oklahoma, dijo que la falta de revelaciones más completas podría erosionar el apoyo entre algunos partidarios de Trump, incluidos los hombres jóvenes que se inclinaron por él en 2024 en parte por su desconfianza en el Gobierno.

"Corre el riesgo de convertirse en el Estado Profundo", dijo Blum. "Creo que esto tiene el potencial de dañar su credibilidad más que muchos de los otros escándalos por los que ha pasado".

"LA GENTE ESTÁ ENFURECIDA Y SE ALEJA"

La divulgación inicial del Departamento de Justicia no cumplió con el mandato de la ley de que todos los archivos de la investigación relacionados con Epstein se hicieran públicos antes del 19 de diciembre. La ley permitía retener o tachar los expedientes si la información suponía una amenaza para la seguridad nacional o identificaba a víctimas de abusos sexuales.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, dijo el viernes que no se había respetado el plazo debido al enorme volumen de datos y a la necesidad de realizar tachaduras cuidadosas para proteger a las víctimas. Prometió publicar más archivos "en las próximas semanas".

Los demócratas criticaron a la administración por no publicar todos los archivos y por las amplias tachaduras. El representante Ro Khanna, de California, coautor de la ley que exige la divulgación completa, planteó la posible destitución de Blanche y de la fiscal general Pam Bondi por no haber divulgado los archivos a tiempo.

El representante Thomas Massie, un republicano de Kentucky que trabajó con Khanna en la legislación, dijo que él también creía que Bondi estaba violando la ley, advirtiendo en una publicación en X que ella y otros podrían enfrentarse a cargos penales en el futuro cuando el Departamento de Justicia estuviera en manos demócratas.

La representante Marjorie Taylor Greene, una republicana de la Cámara de Representantes que se distanció de Trump el mes pasado por sus esfuerzos para obligar a la divulgación de los archivos de Epstein, citó la no divulgación de todos los documentos, así como las amplias tachaduras, entre las acciones que consideraba inconsistentes con el movimiento Make America Great Again (MAGA) de Trump.

"La gente está enfurecida y se aleja", escribió en X.

Algunos comentaristas conservadores también criticaron la decisión del Departamento de Justicia de no revelar más.

Kyle Seraphin, un podcaster de derecha y exagente del FBI, volvió a publicar un viejo texto de Bondi en X elogiando a la administración Trump como la más transparente de la historia, diciendo: "Uno tiene la sensación de que esto tiene con un toque irónico en este punto".

Owen Shroyer, un podcaster que fue indultado por Trump por su papel en el ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, pero que desde entonces se ha convertido en un crítico del presidente, dijo que creía que el Departamento de Justicia estaba retrasando intencionalmente las revelaciones.

"Encubrieron los archivos Epstein. No hay otra manera de decirlo ahora", escribió Shroyer en X tras la publicación del viernes. (Reporte de Nathan Layne en Wilton, Connecticut; Editado en Español por Ricardo Figueroa)