(Cro) El Betis se lleva el duelo europeo, el Getafe se desquita y el Athletic se gusta ante el Elche

El Real Betis se llev贸 (1-0) el duelo por los puestos de Liga de Campeones ante el Villarreal en un trabajado partido con gol de Rodri, mientras que el Getafe se desquit贸 contra la Real Sociedad en casa para conseguir su primer triunfo (2-1) del curso y rebajar su ansiedad y el Athletic gole贸 y se gust贸 ante el Elche, que sigue sin vencer en LaLiga Santander.

La jornada del domingo se cerr贸 con el Betis-Villarreal, duelo de aspirantes a los puestos de Liga de Campeones esta temporada, un partido que acab贸 llev谩ndose el equipo sevillano, que supo sufrir en los minutos finales y fue m谩s efectivo, defendiendo hasta el 煤ltimo instante el 1-0 que convirti贸 Rodri.

Luiz Henrique tuvo la primera para los locales cuando no se hab铆a llegado a los primeros cinco minutos, pero Rulli estuvo muy atento para atajar su disparo. El Betis sali贸 enchufado y tras un error en la salida de los de Castell贸n, Canales se plant贸 en la frontal y dispar贸 decidido, pero el bal贸n se fue arriba, para tranquilidad del guardameta argentino.

La respuesta del Villarreal lleg贸 en el 12', cuando Gerard Moreno pudo estirarse para rematar algo forzado, ya sin portero, pero con tres futbolistas verdiblancos haciendo de guardianes de la porter铆a que repelieron el intento. Y poco despu茅s, en el minuto 22, Gerard Moreno recogi贸 un bal贸n suelto con el Betis volcado, para comenzar una r谩pida transici贸n sirviendo un bal贸n adelantado a Jackson. El delantero asisti贸 a Lo Celso, solo ante Rui Silva, que achic贸 de manera perfecta para negar el gol al argentino.

El Villarreal sigui贸 creciendo en el partido, con algo m谩s de facilidad para generar peligro cerca del 谩rea verdiblanca, aunque sin acierto. Por su parte, el Betis sigui贸 algo atascado a la hora de dar el 煤ltimo pase y probar a Rulli. Por lo que el 0-0 rein贸 hasta el descanso en el Villamar铆n. Emery dio entrada a Baena y Chukwueze, pero no encontr贸 recompensa.

Si lo hizo el Betis, que en el minuto 61, cuando m谩s lo necesitaba, puso el 1-0 tras un remate de Rodri a centro con rosca al segundo palo de Luiz Henrique. El tanto anim贸 al Betis, que dos minutos despu茅s goz贸 de una oportunidad clar铆sima para sentenciar y colocar el 2-0, pero el pie de Rulli evit贸 el gol. El Villarreal, muy volcado, lo intent贸 hasta el final, pero el Betis defendi贸 con u帽as y dientes un resultado que le coloca tercero en la tabla con 12 puntos, mientras los castellonenses son cuartos con 10.

Goleada del athletic en el mart铆nez valero

El conjunto de Ernesto Valverde logr贸 en el Mart铆nez Valero recuperar la senda de la victoria d谩ndose un fest铆n a costa del Elche, para prolongar tambi茅n su gran din谩mica lejos de San Mam茅s. Los 'leones' siguen imbatibles fuera de casa con dos triunfos y la victoria ante los ilicitanos les sit煤a quintos en la tabla.

El Athletic fue due帽o y se帽or del partido pr谩cticamente desde el pitido inicial, y es que el Elche colabor贸 en el buen comienzo de los vascos, con un gol en propia meta de Nico Mercau a los nueve minutos. Un jarro de agua fr铆a para los ilicitanos, que apenas tuvieron tiempo de reponerse del primer mazazo cuando el Athletic convirti贸 el 0-2, tan solo cinco minutos m谩s tarde, con un inocente penalti de Enzo Roco que marc贸 Sancet.

El equipo vasco no baj贸 el pist贸n y sigui贸 apretando, con el objetivo de sentenciar el duelo antes del descanso. Y encontr贸 su premio en forma de 0-3, con el golazo de Nico Williams, que se estren贸 su casillero de goles en la m谩xima categor铆a, batiendo a Edgar Bad铆a con un latigazo despu茅s de hacer un t煤nel a Pedro Bigas. Tras ello, fue el mayor de los Williams quien pudo hacer el cuarto, pero remat贸 muy flojo. Y es que el cuarto tanto estaba reservado a Alex Berenguer, terminando de sacar los colores a la defensa del Elche, con un Francisco desesperado en la banda.

El equipo local sali贸 con otra cara tras el descanso, mucho m谩s combativo y con m谩s protagonismo en ataque, gracias a unos Pere Milla y Eze Ponce m谩s participativos. De hecho, fue el argentino el que hizo el gol del honor (1-4) tras un fall贸 de Vivian. Antes, el Athletic pudo redondear su tarde con una manita con un gran contragolpe comandado por I帽aki Williams y Berenguer, pero el potente zurdazo de este 煤ltimo se estrell贸 en el travesa帽o. Esta derrota deja muy tocado al Elche, que es pen煤ltimo con solo un punto.

Primera victoria del getafe

El Getafe venci贸 (2-1) a la Real Sociedad, en la primera victoria 'azulona' del curso, tras un duelo muy trabajado por los madrile帽os, aupados por la gran actuaci贸n del delantero turco Enes 脺nal, autor del primer gol con un lanzamiento preciso de falta y asistente en el segundo tanto. Brais M茅ndez hizo el gol de los vascos, que creyeron en el empate hasta el final del encuentro.

El conjunto de Quique S谩nchez Flores arranc贸 mucho m谩s concentrado y algo enrabietado, despu茅s de la goleada sufrida en la jornada anterior en Mestalla. Yen el 14' lleg贸 la recompensa a ese primer arre贸n, cuando 脕lex Remiro no atrap贸 bien un bal贸n que acabar铆a en penalti para el Getafe, cometido por Pacheco sobre Mayoral. Este cogi贸 la pelota decidido, pero su convicci贸n no bast贸 y el portero blanquiazul se redimi贸 de su error atrapando el ingenuo disparo del ex del Real Madrid.

Este peligroso aviso hizo despertar del letargo a la Real Sociedad, que conect贸 dos buenas jugadas de ataque por la derecha, con el debutante como titular 脕lex Sola, protagonista de un gran disparo con su pierna izquierda que detuvo David Soria gracias a una gran estirada. Pero cuando mejor estaba el equipo vasco, apareci贸 la lesi贸n de Umar Sadiq al realizar un mal apoyo, por lo que Mohamed Cho tuvo que sustituirle en el 38'.

Cuando parec铆a que se llegar铆a al descanso con el 0-0 inicial, el colegiado se帽al贸 una falta peligrosa en la frontal del 谩rea vasca. 脺nal, decidido, cogi贸 carrerilla y golpe贸 de manera exquisita el bal贸n, que hizo una par谩bola preciosa para colarse directamente por la escuadra, haciendo in煤til la estirada de Remiro. El gol daba un respiro a la ansiedad por ganar del Getafe, que ve铆a m谩s cerca sus primeros tres puntos.

Ante esto, Alguacil dio entrada tras el descanso a Brais y Silva, para intentar dar un golpe de efecto. Pero nada m谩s lejos de la realidad, porque el Getafe logr贸 el 2-0 en el 48', con un tanto de Ale帽谩 a pase de 脺nal, el h茅roe de la victoria 'azulona'. A partir de ah铆, monogr谩fico vasco que les permiti贸 recortar distancias con un cabezazo del centrocampista gallego a centro de Cho, pero sus esfuerzos por empatar fueron en vano, porque el Getafe no quer铆a dejar escapar su primera victoria para colocarse 18潞 con cuatro puntos, mientras la Real und茅cima con siete.