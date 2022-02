(Cró.) El Rayo también hace historia en la Copa y el Valencia no falla a su cita con las semifinales

El Rayo Vallecano sigue haciendo historia en la temporada 2021-22 despu茅s de conseguir el billete para las semifinales de la Copa del Rey, las primeras en 40 a帽os, tras imponerse al Real Mallorca (1-0) gracias a un solitario tanto de 脫scar Trejo; mientras que el Valencia logr贸 el pase al derrotar (2-1) al C谩diz para seguir fiel a su cita con la pen煤ltima ronda del torneo del 'K.O'.

Vallecas sigue disfrutando de una temporada de ensue帽o gracias a la fortaleza de su estadio, donde el Rayo hace gala de ser el mejor local de toda Europa. En la Copa tambi茅n respondieron los pupilos de Andoni Iraola, que est谩n rompiendo todos los pron贸sticos en el a帽o de su regreso a la 茅lite del f煤tbol espa帽ol.

Los madrile帽os -cuyo t茅cnico ya llev贸 al Mirand茅s a las semifinales de Copa- salieron decididos desde el arranque a crear problemas a su oponente, pero el partido estuvo abierto con alternativas para ambos equipos, eso s铆, con el dominio habitual de la posesi贸n por parte de los franjirrojos. A dos minutos para el descanso lleg贸 el 煤nico tanto del partido.

Un pase al hueco de Trejo, en direcci贸n a 脕lvaro Garc铆a, lleg贸 a las botas del utrerano, que fue derribado por Franco Russo tras un gran caracoleo en el sector izquierdo. Trejo remat贸 la jugada marcando desde los 11 metros. El mejor premio posible para un Rayo que fue creciendo con el paso de los minutos.

El argentino lanz贸 el penalti de forma impecable y Sergio Rico, que debutaba con los insulares, no pudo hacer nada por atajarlo. En la segunda mitad, los pupilos de Luis Garc铆a Plaza dieron un paso al frente pero no pudieron tumbar la meta de Stole Dimitrievski. Primero fue Kang in Lee con un tiro lejano y despu茅s Muriqi, que desperdici贸 por encima del larguero un cabezazo sin oposici贸n al segundo palo.

Los vallecanos resistieron el empuje final de los baleares aunque tambi茅n pudieron haber ampliado su cuenta con un mano a mano de Bebe, que se fue al lateral de la red, y un disparo al palo de Nteka en el tiempo a帽adido. Al final, 1-0 y el Rayo en 'semis', una ronda casi in茅dita para ellos. La 煤nica vez que la disputaron fue en la temporada 1981/82 y fueron eliminados por el Sporting de Gij贸n en una eliminatoria a doble partido (0-1 y 3-0).

El valencia se carga al c谩diz

Por su parte, el Valencia dobleg贸 al C谩diz por la m铆nima (2-1) gracias a un tanto salvador de Hugo Duro a 10 minutos para el final. El conjunto 'che' fue de m谩s a menos y termin贸 apurado por los arreones de su rival, que nunca perdi贸 la cara al partido pese a terminar con uno menos por expulsi贸n de Cala a cinco minutos del 90.

Los de Bordal谩s comenzaron con fuerza y lograron adelantarse en el ecuador del primer acto tras una acci贸n en la que Cala -que reclam贸 falta- perdi贸 la posici贸n ante Hugo Duro y 茅ste regal贸 el bal贸n a Guedes a pocos metros de la porter铆a defendida por David Gil. El internacional portugu茅s orient贸 el cuero con maestr铆a y defini贸 de forma cruzada.

El gol vino bien a un Valencia que contemporiz贸 y dio aire a los de Sergio Gonz谩lez, que poco a poco fueron ganando terreno, sobre todo tras la presencia de 脕lex Fern谩ndez y 脕lvaro Negredo, ya en el segundo tiempo. Ya hab铆a llegado llegado el tanto del empate en una acci贸n que necesit贸 la revisi贸n en el VAR. Comert impidi贸 saltar a Cala y el v铆deo dio la raz贸n a los andaluces.

El penalti lo transform贸 Lucas P茅rez, que marc贸 su primer gol como jugador del C谩diz, poniendo nervioso a un Valencia que funcion贸 a arreones y sin la precisi贸n del primer asalto. Prueba de ello fue un remate de Cala que termin贸 en el palo (min.60), antesala de m谩s ocasiones para los visitantes. Todas ellas sin premio.

Bordal谩s reorden贸 a los suyos -ya con Bryan Gil en el once y dando entrada a Ilaix Moriba en la segunda parte- y acab贸 obteniendo resultados. Cuando m谩s caro estaba el billete para el Valencia apareci贸 nuevamente Hugo Duro, el hombre de moda en la capital del Turia, para sentenciar el pase a semifinales en un c贸rner.

El ex del Getafe irrumpi贸 en el coraz贸n del 谩rea para marcar con la cabeza el 2-1 definitivo a 11 minutos para el bocinazo final. Un gol que permite al Valencia volver a las semifinales tres a帽os despu茅s y disputar las quintas de la 煤ltima d茅cada, una estad铆stica que confirma su idilio copero.