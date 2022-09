(Cró) El Real Madrid saca medio billete en Noruega para la fase de grupos de la Champions Femenina

El Real Madrid puso pie y medio en la fase de grupos de la Liga de Campeones Femenina 2022-2023 despu茅s de imponerse a domicilio con mucha autoridad este mi茅rcoles al Rosenborg noruego, al que derrot贸 por 0-3 con protagonismo para Caroline Weir y Athenea del Castillo.

El conjunto madridista super贸 la visita al Estadio Lerkendal, donde el combinado masculino sufri贸 en algunas de sus noches europeas, y lo hizo con m谩s comodidad de la esperada, pero confirmando su actual estado de forma y la diferencia entre ambos equipos.

El equipo de Alberto Toril ha empezado con mucha fuerza la temporada y no se relaj贸 ni un 谩pice ni se guard贸 nada para la vuelta en el Estadio Alfredo Di St茅fano. La calidad de Weir y de Del Castillo fueron imparables para las locales, que tampoco inquietaron demasiado a Misa Rodr铆guez.

El Real Madrid tuvo el control ya desde el inicio de un partido que pudo decantar muy pronto con dos ocasiones muy claras en los primeros minutos, pero Athenea del Castillo, tras una buena maniobra dentro del 谩rea, se top贸 con la r谩pida intervenci贸n de Christensen, y Esther Gonz谩lez, en posici贸n muy franca, remat贸 demasiado alto.

Avisos que no tardaron en convertirse en el 0-1 antes del primer cuarto, obra de Caroline Weir, que sigue demostrando su calidad y el acierto de su fichaje. La escocesa agarr贸 un buen disparo desde fuera del 谩rea ante el que nada pudo hacer la guardameta del conjunto noruego.

La ventaja en el marcador asent贸 a煤n m谩s a las visitantes, cuya presi贸n no dej贸 maniobrar en exceso a un Rosenborg que trat贸 de sorprender en balones largos y en alguna transici贸n, aunque sin demasiado 茅xito. Su mejor ocasi贸n fue un disparo lejano de Magnusdottir, que envi贸 a corner Misa Rodr铆guez y que fue el preludio del 0-2 en el minuto 34. Athenea del Castillo mostr贸 su calidad en el desborde y su disparo, algo esquinado, sorprendi贸 en el primer palo a Christensen.

Con el 0-2 se lleg贸 al descanso y tras este no vari贸 demasiado el gui贸n. El conjunto madridista no afloj贸 y sali贸 en busca de la sentencia definitiva, lo que no tard贸 en llegar. Del Castillo ley贸 el desmarque a la espalda de la defensa de Weir y envi贸 a la escocesa un env铆o perfecto que su compa帽era no desperdici贸 para sentenciar el duelo y pr谩cticamente la eliminatoria.

A partir de ah铆, el equipo de Alberto Toril empez贸 poco a poco a bajar el ritmo, aunque eso no ayud贸 demasiado a un Rosenborg, que pese a que pis贸 algo m谩s el 谩rea, no fue capaz de meter demasiado miedo a una Misa Rodr铆guez que dej贸 una vez m谩s su porter铆a a cero.