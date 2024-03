El presidente de Croacia, Zoran Milanovic, ha anunciado este viernes que las elecciones parlamentarias se celebrarán el próximo 17 de abril, varios meses antes de lo previsto después de que el Parlamento aprobara en la víspera casi por unanimidad su propia disolución a iniciativa del primer ministro, Andrej Plenkovic.

De acuerdo con un decreto firmado por el mandatario, la fecha de las elecciones será un miércoles, algo inusual en el país debido a que la Constitución estipula que los comicios deben celebrarse siempre en días no laborables. Según Milanovic, el miércoles 17 de abril será declarado, por tanto, como no laborable.

La Comisión Electoral Estatal ha salido al paso para aclarar que esta no es la primera ocasión en que unas elecciones no se celebran en domingo, y que el hecho de que se lleven a cabo un miércoles no afectará en absoluto a su correcto desarrollo, según informa el diario croata de noticias '24Sata'.

El presidente Milanovic, de tendencia prorrusa; y el primer ministro Plenkovic, más cercano a posiciones occidentales, han evidenciado en reiteradas ocasiones su falta de conexión, y ya en la víspera se preveía que el mandatario tratara de poner algún tipo de escollo a la convocatoria de elecciones.

"Ya dije antes que cualquier fecha nos conviene. Es un poco inusual que esta sea la fecha, pero estamos preparados para todo junto con nuestros socios. Nos espera una prueba democrática. Vamos a por la nueva confianza de los ciudadanos después de dos mandatos exigentes pero extremadamente exitosos", ha dicho Plenkovic.

Interrogado sobre una posible menor participación, Plenkovic ha evitado "especular" sobre este asunto, si bien ha animado a pedir explicaciones a Milanovic sobre cómo el Estado garantizará el buen funcionamiento en los centros de votación en escuelas cuando hasta pocas horas antes del inicio de las elecciones se han estado dando clases.

El Parlamento votó el jueves casi por unanimidad su propia disolución a iniciativa de un Plenkovic que podría haber buscado el adelanto de electoral para evitar la posible pérdida de popularidad de su partido, la Unión Democrática Croata (HDZ), tras una polémicas medidas en materia judicial y de medios de comunicación.

Las próximas elecciones parlamentarias de Croacia estaban previstas para otoño, y tras la disolución de la Cámara, el presidente Milanovic podría haber fijado las votaciones anticipadas entre el 14 de abril y el 12 de mayo. El presidente ya ironizó en la víspera con que la fecha de los comicios era un "secreto militar".

La coalición gubernamental de Croacia, formada por el HDZ y el socialdemócrata Partido Serbio Demócrata Independiente (SDSS), gobierna en minoría aunque con suficientes apoyos y recientemente ha sido criticada por sus políticas en materia judicial y de medios de comunicación.