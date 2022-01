Croacia dice que retirará sus tropas de la OTAN si crece la tensión y culpa a EEUU de la "peligrosa dinámica"

El presidente de Croacia, Zoran Milanovic, ha adelantado este martes que mandará retirar "hasta el último soldado croata" presente en las fuerzas de la OTAN si continúan creciendo las tensiones entre Rusia y Ucrania y ha responsabilizado a Estados Unidos de estar detrás de esta "peligrosa dinámica".

"Como comandante en jefe del Ejército croata, he estado siguiendo de cerca las declaraciones que indican que la OTAN, no un país, ni Estados Unidos, está aumentando su presencia y enviando algunos barcos de reconocimiento. No tenemos y no tendremos nada que ver con eso, lo garantizo", ha dicho el presidente Milanovic.

"Croacia no enviará tropas en caso de una escalada. Al contrario, llamará a todas las tropas, hasta el último soldado croata y no tiene nada que ver con Ucrania, o Rusia, tiene que ver con la dinámica de la política interna de Estados Unidos", ha dicho Milanovic en declaraciones a la cadena pública Hrvatska.

Milanovic ha señalado directamente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de ser responsable de esta "peligrosa" dinámica. "En lo que respecta a las relaciones y temas de seguridad internacional, veo inconsistencias y, de hecho, un comportamiento peligroso. Estos eventos tienen lugar en el vestíbulo de Moscú", ha dicho.

El presidente croata también ha censurado la postura adoptada por algunos de los miembros del Gobierno, como el ministro de Asuntos Exteriores, Gordan Grlic-Radman; el de Defensa, Mario Banozic; o el propio primer ministro, Andrej Plenkovic, quien puede "amenazar a Rusia tanto como quiera", pero "Croacia debería huir de esto como del fuego".

"Grlic-Radman y Banozic son libres de ir a Bruselas. En cuanto al Ejército croata, no participará en esto", ha zanjado Milanovic.