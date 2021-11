Croacia se impone a Italia en Turín y se convierte en la primera semifinalista de la Copa Davis

Croacia se convirti贸 en la primera semifinalista de las Finales de la Copa Davis despu茅s de imponerse por 2-1 este lunes en cuartos de final a Italia, que no pudo aprovechar su condici贸n de anfitriona y cay贸 en el doble definitivo.

Los croatas, campeones en 2018, 煤ltimo a帽o del formato anterior, sorprendieron a los italianos gracias principalmente a Borna Gojo, 249 del ranking mundial de la ATP, que se deshizo de Lorenzo Sonego en el primer punto en tres sets por 7-6(2), 2-6, 6-2.

Ese inesperado rev茅s meti贸 m谩s presi贸n a los capitaneados por Filippo Volandri de cara al segundo partido donde el joven Janik Sinner se deb铆a medir al veterano Marin Cilic. El campe贸n del US Open de 2014 lo aprovech贸 para poner a Italia al borde del abismo cuando tras llevarse el primer parcial por 6-3, tuvo 5-4 y saque para cerrar la eliminatoria.

Sin embargo, el tenista italiano fue capaz de aguantar la tensi贸n del momento para romper en blanco y posteriormente adjudicarse el 'tie-break' (7/4) para forzar un tercer y definitivo set donde Cilic aguant贸 hasta el 3-2 a su favor. Sinner aceler贸 y con cuatro juegos seguidos oblig贸 al doble a decidir.

Pero Croacia no desperdici贸 esa opci贸n, apoyada en contar con Mate Pavic y Nikola Mektic, n煤mero uno y dos del mundo respectivamente de la modalidad y que no fallaron ante Fabio Fognini y Sinner, a los que derrotaron por 6-3, 6-4 en un partido en el que no concedieron ni una bola de rotura. El ganador del Serbia-Kazajist谩n ser谩 su rival por la final.