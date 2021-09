LEOBENDORF, Austria--(BUSINESS WIRE)--sep. 13, 2021--

El día de hoy Croma-Pharma (Croma) ha anunciado la incorporación de juvenus a su cartera de productos. Se trata de un gel inyectable, reabsorbible, incoloro y elástico a base de polinucleótidos polimerizados (PDRN) 1,2 de origen natural, que hidrata la piel y restaura la elasticidad de los tejidos.

Croma-Pharma presenta juvenus, un nuevo inyectable a base de polinucleótidos que hidrata la piel y restaura la elasticidad de los tejidos (Photo: Business Wire)

juvenus lo produce un fabricante europeo certificado y distribuido por Croma. En una primera etapa, Croma comercializará el producto a través de su red de empresas afiliadas de ventas (AT, FR, DE, NL, PL, PT, RO, ES, CH, GB, IT) y, posteriormente, accederá a otros mercados europeos mediante distribuidores independientes. 3

Innovador mecanismo de acción para combatir los signos del envejecimiento cutáneo

Gracias a sus propiedades bioquímicas, juvenus mejora la elasticidad de la piel y actúa eficazmente contra distintos signos del envejecimiento, como las arrugas y la pérdida de firmeza o tono de la piel. El gel inyectable elástico está hecho a base de polinucleótidos polimerizados (PDNR), que producen varios efectos positivos en la piel:

- Efecto antioxidante: la degradación de las moléculas polinucleotídicas por acción de las enzimas puede aumentar la actividad protectora contra los radicales libres. 4

- Hidratación: gracias a su estructura hidrofílica y polianiónica, los PDRN pueden unirse a las moléculas de agua, lo cual propicia la hidratación intensiva del tejido.

- Creación de un ambiente óptimo para el crecimiento de los fibroblastos: el elevado grado de hidratación y la actividad antioxidante contribuyen a la creación del ambiente fisiológico óptimo para el crecimiento de los fibroblastos, lo cual favorece la restauración de la elasticidad de los tejidos. 5

Dos concentraciones para distintos tipos de imperfecciones cutáneas

juvenus se encuentra disponible en dos concentraciones y es adecuado para todos los tipos de piel y grupos de edad:

- juvenus al 2 %, concentración intermedia: arrugas ligeramente más profundas, como las arrugas peribucales superficiales, arrugas de las mejillas y cicatrices medianas;

- juvenus al 2,5 %, concentración elevada: arrugas de profundidad media y áreas corporales más extensas, como el cuello, el dorso de las manos, el abdomen, el escote, los muslos y los glúteos, arrugas de los surcos nasogenianos y cicatrices grandes o profundas.

Amplia gama de indicaciones para tratamientos faciales y corporales con un perfil de seguridad comprobado

La gama de usos de juvenus es amplia y comprende desde el tratamiento de arrugas faciales ligeramente más profundas hasta el tratamiento de áreas corporales de mayor extensión.

juvenus posee un perfil de seguridad comprobado debido a que el proceso de extracción y purificación de los PDRN, que se lleva a cabo a altas temperaturas, permite obtener una sustancia activa de pureza superior al 95 %, con proteínas y péptidos inactivados. Esto último garantiza la inocuidad del producto y la ausencia de efectos indeseables en el sistema inmunitario.

«Croma se esfuerza todos los días para llevar al mercado productos excepcionales que satisfacen las crecientes exigencias de nuestros clientes. Con juvenus, podemos ofrecer un inyectable nuevo e inocuo, cuyo innovador mecanismo de acción permite atacar los signos del envejecimiento cutáneo», señala el director gerente Andreas Prinz.

Acerca de Croma

Fundada en 1976, Croma-Pharma GmbH (Croma) es una empresa familiar austriaca especializada en la producción industrial de jeringas de ácido hialurónico para los campos de la estética médica, la oftalmología y la ortopedia. En la actualidad, Croma cuenta con 12 empresas de venta internacionales y distribuye sus productos en más de 70 países. Dentro de su red mundial de ventas, Croma se centra con productos de marca propia en la medicina estética mínimamente invasiva. Además de una amplia gama de rellenos de HA de producción propia, Croma comercializa hilos de lifting PDO, un sistema de plasma rico en plaquetas (PRP) y tecnologías de alta calidad para el cuidado de la piel en sus principales mercados estratégicos.

