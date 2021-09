LEOBENDORF, Austria--(BUSINESS WIRE)--sep. 13, 2021--

Croma-Pharma (Croma) ha annunciato oggi l’inserimento di juvenus nel proprio portafoglio prodotti. Un gel iniettabile, elastico, incolore e riassorbibile, a base di polinucleotidi polimerizzati (PDRN), 1, 2 di origine naturale, che idrata la pelle e ripristina l’elasticità dei tessuti.

Croma-Pharma presenta juvenus, un nuovo trattamento iniettabile a base di polinucleotidi per l’idratazione della pelle e il ripristino dell’elasticità dei tessuti (Photo: Business Wire)

juvenus è realizzato da un produttore europeo certificato e distribuito da Croma. In una prima fase, Croma commercializzerà il prodotto all’interno della propria rete di vendita (AT, FR, DE, NL, PL, PT, RO, ES, CH, UK, IT), e in seguito partner indipendenti lo distribuiranno in mercati europei 3.

Modalità d’azione innovativa per combattere i segni dell’invecchiamento cutaneo Grazie alle sue proprietà biochimiche, juvenus migliora l’elasticità della pelle ed è efficace contro diversi segni del tempo, come rughe, perdita della compattezza o del tono cutaneo. Questo gel iniettabile ed elastico è a base di polinucleotidi polimerizzati (PDRN) e mostra numerosi effetti positivi sulla pelle:

- Effetto antiossidante: la degradazione enzimatica delle molecole polinucleotidiche può portare a un’intensificazione delle attività protettive contro i radicali liberi 4.

- Idratazione: la struttura idrofila e polianionica consente ai PDRN di legare le molecole di acqua, dando come risultato un’idratazione intensa del tessuto.

- Creazione di un ambiente ottimale per la crescita dei fibroblasti: l’estesa idratazione e l’attività antiossidante contribuiscono alla creazione di un ambiente fisiologico ottimale per la crescita dei fibroblasti, favorendo così il ripristino dell’elasticità dei tessuti 5.

Due concentrazioni per diversi tipi di imperfezioni cutanee juvenus è disponibile in due concentrazioni ed è adatto a tutti i tipi di pelle e a tutte le età:

- juvenus 2%, medium: rughe poco profonde come le rughe periorali superficiali, le rughe delle guance, le cicatrici medie

- juvenus 2,5%, strong: rughe medio-profonde e aree più estese del corpo come collo, dorso delle mani, addome, décolleté, cosce e glutei, rughe nasogeniene, cicatrici grandi e/o profonde.

Ampia gamma di indicazioni per trattamenti viso e corpo con un comprovato profilo di sicurezza Il campo di applicazione di juvenus è ampio e va dal trattamento di rughe del viso poco profonde a quello di aree del corpo più estese.

juvenus mostra un comprovato profilo di sicurezza grazie all’estrazione e purificazione dei PDRN ad alta temperatura, una procedura che consente di ottenere un principio attivo puro oltre il 95% con proteine e peptidi inattivati. Questi ultimi garantiscono un prodotto sicuro e l’assenza di effetti collaterali immunologici.

“Da sempre Croma si impegna a offrire al mercato prodotti eccezionali in grado di soddisfare le crescenti richieste dei nostri clienti. Con juvenus possiamo offrire un trattamento iniettabile nuovo e sicuro, con una modalità di azione innovativa che agisce sui segni dell’invecchiamento cutaneo”, ha dichiarato l’amministratore delegato Andreas Prinz.

A proposito di Croma Fondata nel 1976, Croma-Pharma GmbH (Croma) è un'azienda austriaca a conduzione familiare specializzata nella produzione industriale di acido ialuronico in siringheper i settori della medicina estetica, dell'oftalmologia e dell'ortopedia. Croma attualmente gestisce 12 filiali internazionali e distribuisce i suoi prodotti in più di 70 paesi. All'interno del suo network globale, Croma si focalizza sul settore della medicina estetica minimamente invasiva con prodotti a marchio proprio. Oltre a una vasta gamma di filler HA realizzati nel proprio sito di produzione, Croma commercializza un’ampia gamma di fili in PDO, un sistema per la PRP (Platelet Rich Plasma) e, nei suoi mercati strategici principali, dei cosmetici tecnologici di alta qualità.

