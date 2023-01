(Crónica) Abdón Prats deja el último regalo en Mallorca y Espanyol y Girona se reparten el derbi

El Mallorca se impuso (1-0) al Real Valladolid gracias al tanto de Abdón Prats en el minuto 94, tres puntos con los que alejan la zona baja y recuperan confianza, en una jornada 16 de LaLiga Santander que dejó también este sábado por la zona baja el empate (2-2) entre Espanyol y Girona.

Una vez más, Abdón se vistió de héroe para los baleares con otro gol decisivo para que los de Javier Aguirre sumaran los tres puntos en Son Moix. El Mallorca, que recupera su solidez defensiva y la facilidad también para ver puerta, se desquita de la mala imagen en Getafe y se escapa de abajo con 22 puntos, por los 17 del Pucela.

No fue la tarde de Muriqi esta vez, sino de un Abdón idolatrado en Palma, que remató a gol un gran centro de Kang In Lee. El surcoreano, que no estuvo fino en Copa, entró a la hora de encuentro y puso el guion favorable a los locales. Así empezó el partido, de cara para un Mallorca que avisó con Dani Rodríguez y Amath. Sergi Guardiola tuvo la del Valladolid.

La más clara fue el larguero de Kike en el 63' para los visitantes, justo cuando el Mallorca empezaba a mandar con Lee, pero sin disparos entre los tres palos. Con el reparto con pinta de inevitable, Abdón levantó una vez más las gradas de su casa, en un último regalo con el día de Reyes aún caliente.

Mientras, Joselu estuvo cerca de hacer lo propio en Cornellá, cuando marcó el 2-1 local en el minutos 76, un gran remate de cabeza anticipando al defensa en un centro de Oliván. Sin embargo, no hubo castigo total para un Girona que tuvo sus momentos y que se adelantó por medio de Toni Villa a la media hora.

El meta perico Álvaro Fernández, que regresó a la titularidad en el Camp Nou, dejó dos paradones a Castellanos y a Riquelme. Por otro lado, el Espanyol pudo marcar por medio de Braithwaite, tras una buena jugada de Darder, pero llegó el 0-1 en una gran presión arriba y recuperación de los de Míchel.

El Espanyol se fue con la necesidad de mejorar pero con el aviso de Joselu de cara a un segundo tiempo en el que siguió el Girona con una marcha más. Diego Martínez movió banquillo y la entrada de Puado trajo el 1-1 del ariete local, que venía de marcar en Copa del Rey, en su primer balón. El tanto terminó de animar a un Espanyol que forzó entonces las paradas de Gazzaniga al otro lado.

Álvaro dejó otra en un cabezazo de Riquelme y Joselu fue quien cortó el festival de los porteros. El Espanyol tuvo entonces en su mano la segunda victoria en casa, pero Yangel Herrera dejó el último sobresalto en forma de gol (2-2) en el minuto 85. Un derbi vistoso pero que reparte puntos en momento de necesidad, con los pericos marcando el descenso y el Girona, cuatro puntos por encima.

