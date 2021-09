(Crónica) Cristiano no evita la inesperada derrota del United y el Chelsea sufre para ganar al Zenit

El Manchester United protagoniz贸 este martes la primera sorpresa en el estreno de la Liga de Campeones 2021-2022 al caer contra todo pron贸stico en su visita al Young Boys suizo pese a un nuevo gol de Cristiano Ronaldo, mientras que el Chelsea inici贸 la defensa del t铆tulo con una sufrida victoria ante el Zenit ruso.

Los 'Diablos Rojos' afrontaban ilusionados su estreno en la m谩xima competici贸n continental, donde esperan ser protagonistas tras sus fichajes, entre ellos el del delantero portugu茅s, que volvi贸 a confirmar que sigue siendo uno de los mejores goleadores del f煤tbol mundial.

El de Madeira, que hab铆a anotado dos goles el pasado fin de semana en su debut liguero ante el Newcastle, no desperdici贸 un gran pase de su compatriota Bruno Fernandes para poner pronto por delante al tricampe贸n de Europa, pero a partir de ah铆, no hubo m谩s noticias buenas por parte del equipo ingl茅s que antes del descanso se qued贸 con diez por la expulsi贸n de Wan Bissaka, que oblig贸 a Ole-Gunnar Solskjaer a modificar su once, retirando a Jadon Sancho por Dalot.

El Young Boys fue atrevido con su superioridad y se lanz贸 en el segundo tiempo a por el empate. El camerun茅s Nicolas Ngamaleu lo logr贸 en el minuto 66 y cuando parec铆a que ese ser铆a el premio para los locales, un tremendo error de Lingaard en una cesi贸n a De Gea permiti贸 a Siebatcheu a desatar la locura en el 95 y poner l铆der al conjunto suizo.

Por su parte, el actual campe贸n, el Chelsea ingl茅s, comenz贸 la defensa de su trono con una trabajada victoria por 1-0 en Stamford Bridge ante el Zenit San Petersburgo ruso gracias a un solitario tanto de Romelu Lukaku.

No fue un gran partido de los de Thomas Tuchel, que no tiraron a puerta en los primeros 45 minutos, pero que apretaron m谩s en el segundo tiempo hasta encontrar el premio del tanto de su gran fichaje en esta temporada, que no desperdici贸 un envi贸 del espa帽ol Azpilicueta en el minuto 69.

En el otro partido del Grupo H, la Juventus sum贸 por fin su primera victoria de la temporada, esperada por medirse en su debut europeo ante el Malmoe sueco, al que derrot贸 de forma clara por 0-3. Alex Sandro hizo el 0-1 en el minutos 23 y la 'Vecchia Signora' sentenci贸 cuando los locales buscaban el aire del descanso con un tanto de penalti de Dybala en el 45 y otro de Morata en el descuento de la primera mitad.

Adem谩s, en los otros dos partidos de los grupos espa帽oles se registraron empates sin goles. En el E, el del FC Barcelona, entre el Dinamo Kiev ucraniano y el Benfica portugu茅s, y en el G, entre el Lille franc茅s y el Wolfsburgo alem谩n.