Crónica del AC Milan - Atlético de Madrid: 1-2

El Atlético sale vivo de San Siro

Los rojiblancos remontan su mal inicio de partido y se llevan los tres puntos ante un Milan con diez con un gol de penalti en el 97

MADRID, 28 Sep. 2021 (Europa Press) -

El Atlético de Madrid sumó tres puntos importantes en la Liga de Campeones tras imponerse este martes con mucho sufrimiento por 1-2 en su visita al AC Milan, gracias a los goles en el tramo final de Antoine Griezmann y Luis Suárez, de penalti, y después de jugar más de una hora con uno más.

El equipo madrileño se marchó con una sonrisa de San Siro, el escenario donde hace cinco años perdió otra final de la Champions, pero que por momentos estuvo cerca de dejarle otro amargo recuerdo. El campeón español no estuvo brillante, pero la expulsión de Kessié a la media hora le ayudó a cogerle el pulso a un encuentro que se le había puesto cuesta arriba por una mala salida.

Sin embargo, la inferioridad y el esfuerzo, más la mejoría colchonera, acabaron siendo una losa para los 'rossoneri', encerrados en la segunda mitad. Griezmann puso la primera piedra de la reconciliación con la afición con el tanto del empate en el 84 y un penalti en el 97 permitió a Luis Suárez dar la victoria y marcar su primer gol a domicilio desde 2015 en el torneo continental.

El Atlético, con defensa de cuatro y Correa y el uruguayo en ataque, no tuvo un retorno plácido en San Siro. Su vuelta al feudo del siete veces campeón de Europa no fue nada cómoda, en parte por cierta falta de intensidad a la hora de afrontar el duelo, lo que no perdonó un Milan hambriento de volver a ser protagonista en el Viejo Continente.

El equipo local salió con las ideas claras y le metió una intensidad tremenda al choque desde el pitido inicial. Aunque esto le acabaría pasando factura, el conjunto de Stefano Pioli desarboló por todos los lados a un campeón español irreconocible y que demostró que su inicio de campaña no está siendo el más óptimo.

El choque sólo tuvo una dirección prácticamente en la primera media hora. El mediocampo 'rossonero' devoró al colchonero, perdido en el trepidante ritmo local e incapaz de encontrar aire para frenar un partido que se le puso en contra en el minuto 20. Justo después de que Oblak le sacase un mano a mano a Rebic, Brahim encontró un balón suelto en el área y sin demasiada presión, se lo cedió a Rafael Leao, tampoco incomodado por nadie y cuyo potente disparo superó al portero esloveno.

El equipo de Diego Pablo Simeone acusó este golpe, pero encontró aire gracias a la impetuosidad de Kessié. El marfileño tenía ya una amarilla y llegó tarde en su presión a Llorente minutos después para que a Cakir no le temblase el pulso y le enviase a vestuarios. El ritmo italiano bajó, y aunque el Atlético no consiguió tampoco dominar con claridad, pudo asomarse algo más a la portería de Maignan. Ya con Joao Felix en el campo por la lesión de Trippier, Luis Suárez rozó el empate al filo del descanso.

Griezmann y suárez sentencian

El Atlético, con Lodi y De Paul en el campo por Hermosos y Carrasco, aprovechó tras el descanso que a su rival le empezaba a pesar el esfuerzo del primer acto y daba un paso atrás, para controlar mejor el choque y amenazar ahora sí con el empate.

Luis Suárez, en posición franca, no acertó con su cabezazo en la mejor opción visitante del partido, y Joao Felix estrelló su remate también claro en el cuerpo de un defensa. Al uruguayo y al portugués ya les acompañaba en el campo Griezmann, apuesta decidida del 'Cholo' de ir a por el partido sin esperar más, mientras que Pioli quitaba a sus dos bazas ofensivas, Brahim y Leao, por el veterano Giroud y Touré para intentar tener más frescura.

Los 'rossoneri' estaban privados de la pelota y ahora la única dirección del encuentro era el área de Maignan, aunque el portero local sólo era espectador del agobio que iba en aumento con el paso de los minutos. Aún así, tuvo que meter una mano a potente disparo desde fuera del área de Lemar, única acción peligrosa en esos minutos de los visitantes ante un disciplinado Milan en su trabajo defensivo.

Al final, el campeón de LaLiga Santander encontró premio a su asedio con el ansiado tanto de Griezmann, aún con tiempo para buscar una nueva remontada ante un rival ya buscando arañar el empate pese a dos disparos amenazantes de Florenzi. Joao Felix tuvo una buena opción, pero fue, de nuevo, en el descuento, cuando encontró un triunfo vital con el fin de la maldición de Suárez a domicilio.

Ficha técnica.

--resultado: ac milan, 1 - atlético de madrid, 2 (0-1, al descanso).

--alineaciones.

AC MILAN: Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Saelemaekers (Kalulu, min.81), Bennacer (Florenzi, min.81), Kessié; Brahim (Touré, min.57), Rebic (Tonali, min.34) y Rafael Leao (Giroud, min.57).

Atlético de madrid: oblak; trippier (joao felix, min.40), giménez, felipe, hermoso (lodi, min.46); llorente, koke (griezmann, min.61), kondogbia (lemar, min.64), carrasco (de paul, min.46); correa y luis suárez.

--goles.

1-0, minuto 20. Rafael Leao.

1-1, minuto 84. Griezmann.

1-2, minuto 97. Luis Suárez, de penalti.

--ÁRBITRO: Cüneyt Çakir (TUR). Amonestó a Rebic (min.29), Theo Hernandez (min.69), Saelemakers (min.79), Maignan (min.96), por el Milan, y a Kondogbia (min.60), por el Atlético. Expulsó a Kessié por doble amonestación en el minuto 29.

--ESTADIO: San Siro.