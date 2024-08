Crónica del Alemania - España: 1-0

España se marcha de vacío y de forma cruel de Paris 2024

La selección femenina de fútbol se queda sin el bronce tras caer 1-0 ante Alemania y fallar un penalti en el 99

La selección española femenina de fútbol no pudo conseguir este viernes la medalla de bronce en el torneo de los Juegos Olímpicos de París después de perder por 1-0 ante Alemania, un adiós sin premio para la campeona del mundo y también un tanto cruel ya que Alexia Putellas tuvo un penalti en el minuto 99 para forzar la prórroga.

De la ilusión a las lágrimas, así fue seguramente el recorrido de la primera aventura olímpica de la 'Roja', que llegaba como favorita a un podio al que no se pudo subir y de cuyos escalones se fue alejando al tiempo que su fútbol no terminaba de aparecer. Las sensaciones fueron mejores respecto a los dos últimos choques, pero el rival también era probablemente de un nivel mayor y supo manejar el encuentro sin tomar excesivos riesgos y sabiendo esperar su oportunidad.

Esta llegó tras una precipitada y arriesgada salida de Cata Coll que terminó derribando a Giulia Gwinn y que acabó en un penalti que terminó por ser la condena para un equipo que no dejó de luchar, pero al que le volvió a faltar la frescura en sus piernas, sobre todo en las de sus jugadoras más decisivas.

Y en busca de esto Montse Tomé intentó hacer retoques en su once inicial donde optó por juntar a Alexia Putellas y Jenni Hermoso, con la delantera madrileña más de 'falsa 9' y Salma Paralluelo volcada al costado izquierdo y enviando al banquillo a Mariona Caldentey, una de las teóricas 'fijas' que se quedaba fuera junto a la capitana Irene Paredes, sin convocar probablemente por su condición física.

España nunca había ganado en su historia a Alemania tras siete enfrentamientos y quiso desde el principio romper esa estadística, pero no le ayudó su fútbol, de nuevo sin la 'chispa' necesaria para derribar la resistencia de un combinado germano, lejos del de sus mejores épocas, pero que bien plantado y apoyado en un físico muy superior.

El equipo de Hubert Hrusch fue precavido y apretó donde tenía que hacerlo, tratando además de ser más directa en su ofensiva. Eso le permitió pisar con más peligro y asiduidad el área de Cata Coll, aunque sólo hubo tensión y no grandes ocasiones, con una zaga española algo más segura que en las semifinales ante Brasil.

La 'Roja' se esmeraba en no cometer errores en forma de pérdida y con el paso de los minutos se fue asentando, liderada por una sólida Tere Abelleira y por la calidad de Alexia Putellas y Jenni Hermoso, mientras que Aitana Bonmatí continuaba alicaída en su juego, tan necesario para el conjunto de Montse Tomé.

Penaltis decisivos y con diferente suerte

España se hizo con el mando y dejó un tanto encerrada a Alemania, aunque eso no lo transformó en demasiadas ocasiones de peligro. Tere Abelleira tuvo la primera con una falta que se fue al larguero, aunque con la duda de si centró o buscó sorprender a Ann-Kathrin Berger. El larguero también repelió el tiro de Aitana Bonmatí y el rechace, a pies de Jenni Hermoso, se fue por encima de la portería tras tocar en una defensa de forma decisiva tras el disparo de la madrileña.

Tras el descanso, Tomé no hizo ningún retoque y la tónica continuó siendo la misma. Salma Paralluelo no fue capaz de aprovechar un buen pase filtrado de la Balón de Oro, perdiendo una buena ocasión de poner a prueba a Berger. La campeona del mundo dominaba y no sufría en exceso salvo un disparo que se fue cerca del palo y un cabezazo en posición forzosa de Gwinn.

Sin embargo todo cambió pasada la hora de juego. Un balón largo a la espalda de la defensa provocó la salida arriesgada de Cata Coll que se llevó por delante a Gwinn. El penalti no lo desperdició la propia jugadora alemana para volver a provocar que España fuese por cuarto partido, tercero seguido, a remolque.

La número uno del ranking intentó no ponerse nervioso y lo continuó probando apoyada en su estilo, bien sujetado por su rival, que pudo sentenciar poco después, pero Coll se rehizo para firmar una gran parada ante Schueller y dar una vida extra. Jenni Hermoso la estuvo a punto de aprovechar, pero su cabezazo picado y cercano fue demasiado centrado y lo detuvo Berger.

Alemania dio el paso atrás con el partido llegando a su fin y la 'Roja' no le pudo hacer daño hasta el infantil penalti sobre Lucía García. Alexia Putellas asumió la responsabilidad del tenso momento, sin éxito porque su lanzamiento lo adivinó la veterana Berger y evitó que la campeona del mundo mantuviese el sueño de firmar un año para el recuerdo.

Ficha técnica.

--resultado: alemania, 1 - españa, 0 (0-0, al descanso).

--alineaciones.

ALEMANIA: Berger; Linder, Hegering, Hendrich, Rauch; Gwinn (Doorsun, min.96), Popp, Minge, Buhl (Schueller, min.46); Brand y Nusken.

ESPAÑA: Coll; Hernández (Carmona, min.72), Aleixandri, Codina (García, min.85), Batlle; Bonmatí, Abelleira (Guijarro, min.85), Putellas; Del Castillo (Caldentey, min.72), Hermoso y Paralluelo.

--goles.

1-0, minuto 65. Gwinn de penalti.

--ÁRBITRO: Katia García Mendoza (MEX). Amonestó a Coll (min.65), por España.

--ESTADIO: Groupama Stadium de Lyon.

