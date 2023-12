El Barça de Xavi pierde crédito en Amberes

El cuadro azulgrana cae ante el colista y pasa primero de grupo por su 'gol average' contra el Oporto

MADRID, 13 Dic. 2023 (Europa Press) -

El FC Barcelona perdió (3-2) este miércoles ante el Amberes en la última jornada del Grupo H de la Liga de Campeones, logrando aún así el primer puesto de cara al sorteo de octavos de final pero dejándose en el camino una buena dosis de crédito.

El cuadro azulgrana fue superado por el colista, un equipo que sumó sus primeros tres puntos siendo mucho mejor que un Barça en horas bajas: sin gol ni defensa. Los de Xavi Hernández fueron a remolque desde el minuto 2 de encuentro y, con otro error de Oriol Romeu, encajaron el segundo en la reanudación. La entrada de titulares en el tramo final no evitó un desenlace aún más sonrojante en una noche que debía ser de celebración por el primer puesto.

El equipo de Xavi perdió una buena oportunidad para recuperar algo de confianza, sin apenas nada en juego porque el liderato estaba asegurado salvo goleada del Shakhtar al Oporto, en un partido de Champions fuera de casa. Lejos de casa pero contra el colista, el Barça arrancó con la incertidumbre que le rodea en cuanto a juego y rendimiento de un equipo campeón de Liga hace unos meses.

Las rotaciones no ayudaron y en el primer minuto, el debutante Héctor Fort se vio superado en banda derecha y el Amberes no marcó de milagro. El disparo en el pie lo pegó casi a continuación Iñaki Peña, con un balón complicado para Oriol Romeu que trajo el robo local y el gol de Vermeeren a los dos minutos (1-0).

El Barça no tiró a puerta hasta que en el 35, tras un saque de esquina belga, cuando Ferran hizo el 1-1 culminando una buena contra y pase de Lamine Yamal. La media ahora anterior rozó el despropósito del líder del grupo, primero con precipitación y pérdidas de balón y, cuando ya tuvo la posesión, incapaz de encontrar profundidad.

Tras la derrota ante el Girona, el cuadro de Xavi siguió enseñando una floja capacidad de presión y un desconcierto general en defensa. En cambio, el Amberes supo apretar bien arriba y Vermeeren perdonó el doblete. Una mano que pasó desapercibida pudo regalar un penalti al Barça, pero el VAR no insistió lo suficiente y a la contra surgió el 1-1 de un Ferran que definió bien.

El barça da otro paso atrás

Lejos de mejorar el panorama culé, la reanudación trajo a un cuadro local aún muy motivado, con una media grada muy animada, con todo un lateral vacío por una disputa con la dueña de los terrenos. Las sonrisas incrédulas del 1-0 evolucionaron a costa de un Barça inoperante y los belgas se sintieron invencibles por momentos, con el 2-1 en el 56'.

Avisaron los locales con un gol anulado por un fuera de juego milimétrico, pero Janssen desató la euforia en el Bosuilstadion. Oriol Romeu salió de nuevo señalado, perdiendo el balón en mal sitio, y la defensa culé hizo agua una vez más ante los Vermeeren, Yusuf, Kerk, Janssen y un Ejuke estelar. Xavi metió a Pedri, Cancelo y Gundogan pero el efecto de reacción fue fugaz.

El canario entró inspirado, rompiendo líneas, pero no así el portugués o el alemán, con un ritmo lento lejos del que exigía una remontada en Europa. El propio Pedri perdonó la más clara, tras una dejada de Lewandowski, antes de que el polaco dejara su sitio a Marc Guiu. Sin peligrar el primer puesto, el Barça no quiso estropear la fiesta del Amberes, aunque no esté para tirar cohetes.

Marc Guiu, el hombre del debut récord en Liga, volvió a marcar con un gran cabezazo ya en el descuento, pero en el saque de centro, el conjunto belga logró el 3-2 por medio de Ilenikhena. Otro paso atrás para los de Xavi, pese a lograr el objetivo del primer puesto hacia octavos de final gracias a que tenían ganado el 'gol average' con un Oporto que goleó (5-3) al Shakhtar Donetsk.

Ficha técnica.

--resultado: amberes, 3 - fc barcelona, 2. (1-1, al descanso).

--alineaciones.

ANTWERP: Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal; Keita, Vermeeren, Yusuf; Kerk (Bataille, min.69), Janssen (Ilenikhena, min.79) y Ejuke (Corbanie, min.80).

FC BARCELONA: Iñaki Peña; Fort (Cancelo, min.60), Koundé, Christensen, Balde; Sergi Roberto (Marc Casado, min.76), Oriol Romeu (Gundogan, min.60), Fermín (Pedri, min.60); Yamal, Lewandowski (Marc Guiu, min.72) y Ferran.

--goles:

1 - 0, min.2, Vermeeren.

1 - 1, min.35, Ferran.

2 - 1, min.56, Janssen.

2 - 2, min.91, Marc Guiu.

3 - 2, min.92, Ilenikhena.

--ÁRBITRO: Marco Guida (ITA). Amonestó a Wijndal (min.24), De Laet (min.90) y Bataille (min.97) por parte del Amberes. Y a Yamal (min.42) y Sergi Roberto (min.54) y Ferran (min.96) en el Barça.

--ESTADIO: Bosuil.