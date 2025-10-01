Crónica del Asvel Villeurbanne - Valencia Basket, 77-80

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Valencia Basket doblegó (77-80) al Asvel Villeurbanne este miércoles en su debut en la Euroliga celebrado en el Astroballe, donde supo sufrir y adaptarse al nivel físico del rival hasta encontrar soluciones y talento para resolver un final apretado. Los de Pedro Martínez fueron de menos a más pero encontraron a hombres importantes y, después de un año de ausencia, volvieron a la Euroliga con un triunfo siempre notable lejos de casa. Darius Thompson, una de las nuevas estrellas del equipo valenciano, apareció a tiempo en el último cuarto para ser decisivo (15 puntos) junto a Matt Costello (13 y 10 rebotes), Nate Reuvers (13 y 6) y Omari Moore (12, 10 asistencias y 23 de valoración).

El regreso a la máxima competición continental no trajo la mejor versión 'taronja' en el primer tiempo. Los de Pedro Martínez fallaron mucho o, más bien, toparon con la agresividad defensiva de un Asvel que no dudó en plantar un fuerte físico para impedir el ritmo alegre del equipo español. Los galos no se libraron de los malos porcentajes, pero el partido parecía en su terreno (35-34).

Los dos triples de Nate Reuvers de inicio no fueron la tónica para un Valencia que sufrió la calidad de Nando De Colo, en duelo con la inspiración del MVP de la conquista de la Supercopa, Sergio de Larrea. El internacional español no tardó en ser atado en corto y Omari Moore, otro que brilló en el torneo celebrado en Málaga, quiso también dejar su tarjeta en Europa. Sin embargo, del 24-32, el Asvel puso firme al Valencia con Bastien Vautier para mandar al descanso.

La esencia de ambos equipos asomó más en el tercer cuarto, un baloncesto de muchas posesiones, de ataque sin pensar mucho, y el marcador engordó pero en ambas canastas. El cuadro español empezó a buscar soluciones en la buena rotación de Costello y las oportunidades del rebote ofensivo en medio de un porcentaje de acierto que seguía siendo bajo (60-60).

El triple animó el encuentro, con Reuvers de nuevo enchufado, pero el Asvel respondió con David Lighty y un De Colo que asomaba siempre cuando más complicado lo tenían los locales. A poco más de tres para el final, el momento 'taronja' lo encabezaron Thompson, con la confianza de algo más de acierto y Moore. El partido se rifó en un par de jugadas, con la defensa de Jaime Pradilla, dos tapones seguidos, y de Mbaye Ndiaye, impidiendo el póster de Moore. La última defensa francesa falló y el Valencia, más acertado en el momento clave, se llevó un importante triunfo para empezar una Euroliga que, cada año, parece más cara.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ASVEL VILLEURBANNE, 77 - VALENCIA BASKET, 80. (35-34, al descanso).

--EQUIPOS.

LDLC ASVEL VILLEURBANNE: Harrison (6), De Colo (17), Ndiaye (6), Ajinca (2) y Vautier (12) --quinteto inicial-- Massa (2), Watson (14), Lighty (7), Jackson (2), Seljaas (9), Traoré (-).

Valencia Basket: De Larrea (6), Moore (12), Taylor (3), Sestina (3) y Reuvers (13) --quinteto inicial--; Puerto (5), Pradilla (2), Thompson (15), Iroegbu (8), Nogués (-), Sako (-), Costello (13). --PARCIALES: 18-19, 17-15, 26-26, 16-20. --ÁRBITROS: Radovic, Koljensic y Racys. Sin eliminados. --PABELLÓN: Astroballe.