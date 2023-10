El Barça de Grimau pone la primera piedra en Euroliga

Triunfo en el estreno europeo, con un gran Willy Hernangómez, sobre un Efes también en construcción

MADRID, 5 Oct. 2023 (Europa Press) -

El Barça superó (91-74) este jueves al Anadolu Efes Istanbul en la primera jornada de la Euroliga celebrada en el Palau Blaugrana, un triunfo para crecer y confiar en el nuevo proyecto que lidera Roger Grimau desde el banquillo, con un gran Willy Hernangómez, una buena actitud y un último cuarto decisivo para romper el partido.

El equipo culé dio un paso al frente con motivo del estreno europeo, una competición que es ya una obsesión en la Ciudad Condal. No fue posible cortar la sequía, la última Copa de Europa fue en 2010, en los tres años de Sarunas Jasikevicius y, con jugadores nuevos y nuevo técnico, las dudas están servidas.

Las dos derrotas ante el Real Madrid en el inicio de la campaña no ayudaron, pero ante el Efes sí respondió el Barça. Lo hizo Willy, con 18 puntos y 24 de valoración, uno de los llamados al papel de líder, y también por dentro Jan Vesley (16 y 19). Los de Grimau defendieron algo mejor en el toma y daca, y finiquitaron la emoción en el último cuarto con Darío Brizuela asistente de lujo.

El Efes fue al final quien más verde estuvo en el debut continental, a las órdenes de Erdem Can. Darius Thompson, ex del Baskonia, no tuvo su día y Shane Larkin fue quien tiró del carro, junto a algo de Elijah Bryant un Tyrique Jones de menos a más sin llegar al último cuarto donde el Barça fue letal.

Un 40-34 al descenso fue el marcador de un partido de mucho ataque y poca defensa, un guion que siguió en el tercer cuarto (29-30). El Efes no tuvo acierto de tres, aunque Willis y Larkin recortaron en el segundo parcial, después de un trepidante inicio anotador. Álex Abrines defendió bien a Will Clyburn y Vesley acompañó bien el trabajo de un Willy entonado y con ganas.

El ex NBA firmó 11 puntos en el tercer cuarto, vital ahí junto a Nicolás Laprovittola, aunque el Efes tuvo respuesta (69-64). El Barça puso la firma al partido en el Palau con un último cuarto con el que recupera la confianza perdida en los Clásicos con el Madrid. Vesley siguió el dominio de Willy y Brizuela entró en acción para conectar con asistencias sin mirar a Jabari Parker, quien sentenció el debut particular y general del Barça en Euroliga.

Ficha técnica.

--resultado: barça, 91 - anadolu efes istanbul, 74. (40-34, al descanso).

--equipos.

BARÇA: Laprovittola (13), Satoransky (8), Kalinic (4), Da Silva (4) y Vesely (16) --quinteto inicial--; Brizuela (7), Parker (10), Hernangómez (18), Abrines (7), Jokubaitis (4), Parra (-).

Anadolu efes istanbul: larkin (16), thompson (2), willis (8), yilmaz (3) y zizic (9) --quinteto inicial--; , bryant (10), clyburn (7), pleiss (5), jones (10), hollatz (-), beaubois (4).

--parciales: 22-19, 18-15, 29-30, 22-10.

--ÁRBITROS: Radovic, Difallah y Jovcic. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.