El Barça se rinde al Mónaco en el debut de Ricky Rubio

BARCELONA, 1 Mar. 2024 (Europa Press) -

El Barça ha perdido este viernes contra el AS Mónaco (67-77) en el Palau Blaugrana, en la jornada 27 de la Fase Regular de la Euroliga, en un partido en el que no pudo reforzar su segunda posición y cedió terreno, pese al emotivo debut de Ricky Rubio con el equipo, ante un rival directo que ya vapuleó a los de Roger Grimau en la primera vuelta, consumándose así como una 'bestia negra' para los 'culers'.

Empañó la falta de acierto blaugrana el regreso de Ricky Rubio al Palau. El base de El Masnou no estuvo nada mal, aunque sus números hubieran sido mejores de estar más acertados sus compañeros. Pero no hubo fluidez en ataque, no entraron tiros cómodos y los blaugranas, como en el Principado, se hundieron frente a un Mónaco que se pone a tiro de una sola victoria en la tabla.

Sigue segundo el Barça, con 18 triunfos y a 4 del líder Real Madrid, pero con solo una victoria de margen sobre Panathinaikos, Mónaco y Virtus Bolonia. Se complica algo la existencia un Barça que, tras el parón FIBA y pese a ese redebut soñado del '9' Ricky Rubio, no estuvo a la altura de lo que le exigió un AS Mónaco que fue de menos a más y que bombardeó el aro 'culer' en una gran segunda parte.

Aunque empezó mucho mejor el Barça, con un parcial de salida de 7-0, a la que empezaron a no entrar tiros aparentemente fáciles se vinieron abajo los 'culers'. Y ello coincidió con la aparición, tardía pero al final, como casi siempre, letal de Mike James. Un combo que se tradujo en despegue monegasco, hasta un +13 (57-70) que ya dejaba bastante claro que no sería un regreso soñado para Rubio.

Se pasó de un gran primer cuarto, con jugadas brillantes como un gran mate de Álex Abrines tras un paso picado y preciso de Darío Brizuela, a un baloncesto tosco, lento y desacertado en la segunda parte. Y, pese a que en el segundo cuarto entró Ricky Rubio, su magia --hubo algún destello, lejos de su calidad real-- no fue efectiva en un Palau que pasó de ovacionarle y entrar en júbilo a verse desanimado, como el equipo.

No pudo remontar el Barça. Pese al gran partido de Jan Vesely, autor de 19 puntos, la ausencia a nivel ofensivo y de acierto de Willy Hernangómez (3 puntos en casi 14 minutos) o de Jabari Parker (7 puntos en 30 minutos) no ayudaron a un Barça aciago desde el triple (4/27) y que echó en falta, sobre todo, la fluidez.

El 35-33 del descanso ya era engañoso, pues el 14-21 del segundo parcial mostró la tónica que iba a seguir el partido en la última mitad, con 16-27 y 16-17 en los dos cuartos finales. Eso sí, el Barça provocó un tiempo muerto de Sasa Obradovic cuando, con un parcial de 6-0, se puso 65-72 abajo gracias a una canasta de Jan Vesely y con 1:33 minutos por jugar. Pero no llegó esa remontada en el Palau Blaugrana.

Esperado regreso de ricky rubio al palau

Sin duda, fue la noticia de las horas previas y del encuentro; el regreso de Ricky Rubio a las pistas a nivel de club y con el FC Barcelona, del que se fue tras conquistar la Euroliga de París 2010 en dirección a la NBA, en verano de 2011. Y, después de pasar por Minnesota, Utah, Phoenix y Cleveland, regresó 13 años después al Palau Blaugrana.

El base de El Masnou, tras jugar los dos últimos partidos de España en la reciente ventana FIBA, después de casi un mes de entrenamientos con el Barça, por fin debutó con el equipo 'culer'. Y lo hizo jugando poco más de 11 minutos, saliendo desde el banquillo en el segundo cuarto (ovacionado y con el Palau en pie) y dejando 5 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia.

Una vuelta muy esperada y deseada en el equipo, afición, entorno y club. Es una gran noticia, en general, para el baloncesto europeo y mundial volver a ver a Ricky Rubio en acción y hacerlo en la Euroliga, competición que intentará volver a levantar.

Lo más importante fue, no obstante, verle sonreír de nuevo y ver desplegada su magia en el Palau, con sus manos al servicio del baloncesto y sin la presión ni autoexigencia del pasado que le llevaron a sufrir unos problemas mentales que va dejando atrás. 'Bentornat', Ricky.

Ficha técnica.

--resultado: barça, 67 - as mónaco, 77 (35-33, al descanso).

--equipos.

BARÇA: Satoransky (8), Laprovittola (13), Kalinic (2), Parker (7) y Vesely (19) --quinteto inicial--; Da Silva (2), Brizuela (2), Rubio (5), Hernangómez (3), Abrines (4) y Jokubaitis (2).

AS MÓNACO: James (17), Strazel (13), Blossomgame (10), Brown (3) y Motiejunas (12) --quinteto inicial--; Okobo (7), Diallo (4), Cornelie (-), Jaiteh (1), Walker (-) y Hall (10).

--parciales: 21-12, 14-21, 16-27 y 16-17.

--ÁRBITROS: Radovic, Shemmesh y Petek. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 7.045 espectadores.