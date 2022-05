Crónica del Barça - Bayern de Múnich: 81-72

El Barça evita otra pesadilla alemana

El conjunto blaugrana, de la mano de un gran Laprovittola, se deshace en el quinto partido del Bayern y se cita con el Real Madrid en Belgrado

MADRID, 3 May. 2022 (Europa Press) -

El Barça consiguió eludir la sorpresa y selló su billete para la 'Final a Cuatro' de la Euroliga de Belgrado tras imponerse este martes en el quinto y definitivo partido de su 'Playoff' por 81-72 a un Bayern Múnich que no pudo contener la mejoría culé tras el descanso, liderada por un gran Nicolás Laprovittola (26 puntos, con 5/7 en triple).

El actual subcampeón de Europa evitó otra pesadilla alemana como la que había vivido el primer equipo de fútbol. Para ello, necesitó un partido repleto de intensidad para derribar a un rival que volvió a plantar cara, pero al que se le fueron las opciones en el tercer cuarto ante la mejoría ofensiva local.

Los de Sarunas Jasikevicius encontraron trsa el descanso su mejor ritmo en los dos lados de la pista, sobre todo en ataque, con el aporte de Nikola Mirotic (20 puntos), pero sobre todo de un inspirado Laprovittola, que les permitió romper el partido a su favor y no sufrir en exceso para citarse con el Real Madrid en el Stark Arena.

Pero los de Andrea Trinchieri no lo pusieron fácil. No se dejaron intimidar por el gran ambiente del Palau Blaugrana y optimizó una vez más sus recursos para meter miedo hasta después del descanso, tiempo en el que se jugó a lo que más le interesaba y donde volvió a 'secar' en ataque a los locales. Echó de menos a Vladimir Lucic en ataque (6 puntos) y no le bastó el buen partido de Othello Hunter (18) y Ongnen Jaramaz (17).

El Barça empezó amagando (9-4), pero el Bayern no se puso nervioso y entre Jaramaz y Hunter firmaron un 0-11 para coger la delantera en el partido. El líder de la Liga Endesa logró asentarse y no perder la estela de su rival, que resistía pese al flojo partido en ataque de su estrella, Lucic, impecable, eso sí, en el rebote (10), y a su mala puntería desde el triple.

Sin embargo, los de Jasikevicius, mejor desde fuera, no tuvieron continuidad en ataque y no consiguieron deshacerse del conjunto muniqués, que se resistía a perder la delantera y que encontró los triples de Weiler-Babb y Jaramaz para llegar al descanso con oxígeno (31-37).

Mirotic lo inicia, laprovittola lo termina

El Barça necesitaba mejorar ofensivamente si no quería tener un final muy angustioso. Y lo hizo sin bajar los brazos y las piernas en defensa, mientras que Mirotic, imparable en las cercanías del aro, lideraba la mejoría para retomar el control en el marcador (45-42).

Los de Trinchieri se aferraron a triples casi milagrosos para mantener sus opciones hasta que apareció la magia de Laprovittola. El base argentino firmó un '3+1' y un triple desde ocho metros para sumar 13 puntos en este cuarto y provocar el despegue casi definitivo de los suyos a falta de los diez minutos finales (60-52).

El inicio del último cuarto comenzó con errores por ambos lados, pero Mirotic puso por fin a los blaugranas por encima de los diez puntos y ya oteando el Stark Arena. El Bayern intentó responder (63-55), pero los locales no aflojaron y tampoco se pusieron nerviosos cuando Hunter encadenó dos triples seguidos desde la esquina para mantener con vida a los suyos (72-65). Este fue su último aliento en un Palau ya entregado a la fiesta y festejando un nuevo intento de reinar en Europa doce años después. FICHA TÉCNICA.

--resultado: barça, 81 - bayern múnich, 72 (31-37, al descanso).

--equipos.

BARÇA: Calathes (10), Laprovittola (26), Hayes-Davis (-), Mirotic (20) y Davies (8) --quinteto inicial--; Jokubaitis (5), Kuric (-), Sanli (-), Smits (2), Exum (2) y Abrines (8).

BAYERN DE MÚNICH: Weiler-Babb (10), Dedovic (-), Lucic (6), Rubit (2) y Radosevic (-) --quinteto inicial--; Thomas (6), Jaramaz (17), Sisko (8), Obst (5), Hunter (18) y George (-).

--parciales: 18-19, 13-18, 29-15 y 21-20.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Latisevs y Difallah. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.