El Baskonia fulmina al Barça y se redime en el Buesa

Los vascos firman su mejor partido con Ivanovic, saldan cuentas con su afición y sacan los colores a los de Grimau

MADRID, 15 Nov. 2023 (Europa Press) -

El Baskonia derrotó (94-71) este miércoles al Barça en la octava jornada de la Euroliga para hacer las paces con el Fernando Buesa Arena en su mejor actuación en casa esta temporada, quinto partido bajo las órdenes de Dusko Ivanovic para igualar el balance europeo y mejorar mucho unas sensaciones que cambian en los catalanes.

Tras cinco derrotas ante su afición, el equipo de Vitoria recuperó su fortín con contundencia, en una exhibición en ataque y con la defensa en su sitio para frenar al Barça. Tres victorias en tres partidos europeos con el técnico montenegrino para un Baskonia que se pone 4-4 en la tabla, encaminado hacia la zona de 'playoffs', mientras el Barça baja su cotización con un 6-2.

El Buesa Arena dejó ya una primera mitad un tanto inesperada, con la peor versión del Barça este curso y la mejor del cuadro vitoriano. En un inicio sin defensas, el Baskonia dio ritmo a su juego ofensivo y en los visitantes solo lo encontró Oscar da Silva, autor de 12 puntos hasta el descanso. El resto de jugadores de Grimau se quedó en una canasta, mientras los locales, apoyados en un buen porcentaje de triple (50%), fueron ampliando su renta.

Howard, que se torció el tobillo al principio pero se quedó en un susto, Miller-McIntyre y Chima Moneke sacaron los colores a una mala defensa del Barça, que vio engordar sin remedio la máxima local al descanso (55-29). Aunque parecía complicado, el cuadro catalán empeoró con el paso de los minutos y tras el paso por vestuarios lo tuvo que intentar a la desesperada.

Nicolás Laprovittola, 12 puntos en el tercer cuarto, dio algo de ritmo al ataque visitante, pero el colchón del Baskonia era de los gordos. Los de Ivanovic mantuvieron el toma y daca con Howard y Moneke y la veintena no desapareció en el luminoso (70-53). No hubo respuesta de Willy Hernangómez o Jabari Parker, los dos pesos pesados de este Barça, y el Barça no tuvo continuidad en ese amago de reacción en la reanudación.

El partido era azulgrana, el azulgrana de los vascos, y en el inicio del último cuarto Sedekerskis y Howard se encargaron de recordarlo. Pese a una rotación más corta, con la baja de Marinkovic por gripe, el Baskonia no dejó escapar la oportunidad de darse un homenaje y redimirse con su afición. El Buesa Arena disfrutó de su primera gran noche, con un MVP como Miller-McIntyre (20 puntos y 29 de valoración) y Howard y Moneke muy a la par, 26 y 19 puntos.

Los de Grimau cedieron también con claridad el último cuarto (24-18, maquillado por Jokubaitis) guardando quizá las energías para una semana de doble ración europea, el viernes contra Valencia Basket, su otro verdugo esta campaña junto al Real Madrid. Mientras, los de Ivanovic mejoran las sensaciones después de una dura derrota ante Obradoiro tras dos prórrogas y empiezan a encontrar brotes verdes con su nuevo técnico.

Ficha técnica.

--resultado: baskonia, 94 - barça, 71. (55-29, al descanso).

--equipos.

BASKONIA: Howard (26), Miller-McIntyre (20), Díez (5), Sedekerskis (9) y Costello (5) --quinteto inicial--; Chiozza (4), Raieste (-), Diop (-), Kotsar (6), Moneke (19).

BARÇA: Laprovittola (14), Satoransky (6), Kalinic (6), Da Silva (12) y Vesely (2) --quinteto inicial--; Brizuela (2), Hernangómez (9), Abrines (9), Parker (2), Nnaji (-), Jokubaitis (9), Parra (-).

--parciales: 26-18, 29-11, 15-24, 24-18.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Petek y Boubert. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Buesa Arena.