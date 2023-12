Howard da alas al Baskonia

El Baskonia, con un triple final del base, se impone 80-79 al Fenerbahce y sigue al alza en la Euroliga

MADRID, 6 Dic. 2023 (Europa Press) -

El Baskonia sum贸 este mi茅rcoles una importante victoria para seguir en la parte alta de la Fase Regular de la Euroliga 2023-2024 despu茅s de imponerse en el Fernando Buesa Arena por 80-79 al Fenerbahce turco liderado por un sensacional Markus Howard.

El base estadounidense volvi贸 a ser clave para el equipo de Dusko Ivanovic. Fue el encargado de devolver las opciones cuando su rival se hab铆a escapado en el segundo cuarto de 15 puntos y fue el encargado de ajusticiar a los visitantes con un triple en la 煤ltima posesi贸n que signific贸 el triunfo final. El americano firm贸 28 puntos, muchos de ellos claves pese al 4/13 en triple, y estuvo bien acompa帽ado por el trabajo de Maik Kostar, el m谩s valorado (24) gracias a un 'doble-doble' (15 y 10 rebotes), clave para poner a los suyos con un 贸ptimo 7-5 en la clasificaci贸n.

No empez贸 nada acertado el Baskonia. Choc贸 con el f铆sico del equipo visitante y le cost贸 ver el aro, como reflejaron los 10 puntos en los que se qued贸 en los primeros diez minutos. Fenerbahce no lo aprovech贸 al principio, pero un triple de Wilbekin certific贸 un parcial de 0-10 y una buena ventaja de 10-18 al t茅rmino del primer cuarto.

Este acab贸 con un robo y canasta de Howard, el encargado una vez m谩s de dinamitar el encuentro cuando peor se le estaba poniendo al conjunto baskonista. El equipo turco sigui贸 dominando y pese a la mejora inicial en el triple de los locales, el campe贸n de Europa de 2017 amag贸 con una buena escapada en el marcador (16-31).

Baskonia no daba con la tecla ni en ataque ni en defensa, sin ser capaz de sacar partido a su enorme superioridad en el rebote ofensivo. Entonces, cogi贸 las riendas su 'el茅ctrico' base estadounidense, que levant贸 al Buesa Arena con sus acciones. Un triple, un '2+1' y un '3+1' de Howard devolvieron las opciones al equipo vitoriano, que se march贸 por delante al descanso tras un espectacular mate de Miller-McIntyre en lo que fue la decimoquinta captura ofensiva.

Tras el paso por los vestuarios, el partido continu贸 por el sendero de la igualdad. A ambos equipos les cost贸 de nuevo anotar, pero el de Dimitris Itoudis supo corregir la sangr铆a del rebote y por ah铆 ya no pudo dominar el de Dusko Ivanovic. La vuelta a la cancha de Howard volvi贸 a dar el mando a Baskonia con su m谩xima renta hasta entonces (57-52), enjugada sobre la bocina por un triple de Hayes-Davis (57-55).

El Baskonia, siempre gracias a las acciones de su base, mantuvo el dominio en el electr贸nico, aunque no consegu铆a zafarse de un Fenerbahce, liderado en este 煤ltimo cuarto por los puntos de Tyler Dorsey. Sin embargo, un triple de Marinkovic estir贸 la ventaja baskonista (70-64) con menos de cinco por jugar.

Pero el conjunto de Estambul no estaba dispuesto a rendirse y no s贸lo no se desenganch贸 sino que con los puntos de Guduric y Dorsey se puso 77-79 con 14 segundos por jugarse en el Buesa Arena. La responsabilidad cay贸 sobre Howard y este no fall贸, sacando de nuevo a Guduric un '3+1' que, aunque no atin贸 con el adicional, le dio el triunfo con el alero serbio fallando el triple final para los suyos.

Ficha t茅cnica.

--resultado: baskonia, 80 - fenerbahce, 79 (38-37, al descanso).

--equipos.

BASKONIA: Miller-McIntyre (11), Marinkovic (13), D铆ez (-), Sedekerskis (2) y Kotsar (15) --quinteto inicial-- Howard (28), Moneke (3), Diop (-), Rogkavopoulos (5) y Mannion (3).

FENERBAHCE: Calathes (3), Guduric (14), Pierre (7), Hayes-Davis (19) y Motley (11) --quinteto inicial-- Sanli (3), Wilbekin (7), Dorsey (9), Madar (6) y Sestina (-).

--parciales: 10-18, 28-19, 19-18 y 23-24.

--脕RBITROS: Rocha, Bissang y Gragojevic. Sin eliminados.

--PABELL脫N: Fernando Buesa Arena.