Crónica del Borussia Dortmund - Chelsea, 1-0

El Dortmund se aprovecha del gafe del Chelsea

Los alemanes toman ventaja con un golazo de Adeyemi ante un equipo 'blue' que dio sin suerte otro paso adelante con Joao Félix

MADRID, 15 Feb. 2023 (Europa Press) -

El Borussia Dortmund se quedó (1-0) la ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea para viajar a Londres con la pequeña renta del golazo de Adeyemi, a pesar de la buena versión de los ingleses con Joao Félix al frente pero sin puntería.

Cuando más sufría el conjunto de Dortmund, en pleno saque de esquina rival, Adeyemi cogió el balón a 60 metros de la portería de Kepa y en conducción sin ayuda se fue de Enzo Fernández y del meta español para hacer el 1-0 en el minuto 63. Dentro de tres semanas, el Chelsea buscará mejor fortuna en Stamford Bridge.

Con la buena pinta de siempre, el Signal Iduna Park disfrutó de un bonito regreso de la 'Champions', un duelo sin apenas centro del campo y con un 0-0 al descanso extraño por la cantidad de llegadas. El Dortmund lo hizo más, pero las mejores ocasiones fueron de los ingleses, bajo la firma de un Joao Félix estelar.

El jugador cedido por el Atlético de Madrid hizo un poco de todo, pero perdonó dos opciones de gol muy claras. El luso empezó dando salida a la contra del Chelsea, el arma favorita de los visitantes ante el guion de dominio alemán. Julian Brandt fue creciendo para dar vida al juego de un Dortmund volcado hacia la meta rival con Bellingham y Haller, además de la entrada de los laterales.

Sin embargo, al cuadro local le faltó precisión en los últimos metros y Kepa no tuvo que parar ninguna. Mientras, entre Félix y Mudryk dieron electricidad a la ofensiva inglesa y el portugués se apuntó también al remate. La primera, en fuera de juego, pero de seguido tuvo un disparo desviado arriba y un balón al larguero.

Con un gran cambio de ritmo para dejar clavado a Wolf, Joao Félix se encontró con la madera en el minuto 38. El Chelsea agrandó su dominio y capacidad de llegar, aunque se notó también el desgaste del encuentro. Brandt cortó el monólogo visitante pero sufría el Dortmund cuando, después de un córner con ocasión para Félix, Adeyemi llevó el balón casi de portería a portería (1-0).

El Chelsea, con una victoria en sus últimos siete partidos en la liga inglesa, buscó un premio merecido y lo rozó con un disparo a bocajarro de Koulibaly que sacó bajo palos Can. Los alemanes se defendieron como no habían hecho casi en toda la campaña, con una última de Enzo, para alargar el gafe de los de Graham Potter, que mejoran con su fuerte inversión de fichajes pero no logran alegrías.

Ficha técnica:

--resultado: borussia dortmund, 1 - chelsea, 0. (0-0, al descanso).

--alineaciones:

Borussia dortmund: kobel; wolf (ryerson, min.73), süle, schlotterbeck, guerreiro; can; adeyemi (bynoe-gittens, min.79), bellingham, özcan, brandt; y haller (modeste, min.68).

CHELSEA: Kepa; James, Koulibaly, Thiago Silva, Chilwell (Cucurella, min.71); Enzo Fernández, Loftus-Cheek; Ziyech, João Félix, Mudryk (Mount, min.71); y Havertz.

--gol:

1 - 0, min.63, Adeyemi.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (ESP). Amonestó a Bellingham (min.49), Can (min.53), Adeyemi (min.77), Ozcan (min.85), Ryerson (min.90) y Sule (min.91) por parte del Dortmund. Y a James (min.9), Silva (min.17), Ziyech (min.72) y Mount (min.92) en el Chelsea.

--ESTADIO: Signal Iduna Park.

Europa Press