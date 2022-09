Crónica del Cádiz - FC Barcelona

El Barça tira de 'pegada' para ahondar en la herida del Cádiz

Los de Xavi se impusieron 0-4 al conjunto andaluz, en un partido con rotaciones en el equipo azulgrana y que necesitó de sus pesos pesados para desatascarse

MADRID, 10 Sep. 2022 (Europa Press) -

El FC Barcelona venció este sábado con goleada (0-4) al Cádiz en el Nuevo Mirandilla, en el partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga Santander, un duelo en el que Xavi Hernández incorporó cambios en el once titular sin premio en la primera mitad, por lo que necesitó de sus pesos pesados para llevarse los tres puntos, en una respuesta de jerarquía ante un equipo andaluz que sigue sin ganar ni marcar.

El técnico catalán hizo debutar a Marcos Alonso, desde el banquillo, y Héctor Bellerín, como titular, en un equipo con menos habituales y con su estrella, el polaco Robert Lewandowski, como suplente. Tras una primera parte algo pobre en cuanto ocasiones, el Barça despertó con los cambios y creció en un encuentro que empezaba a complicarse sin la llegada del primer gol. El partido tuvo que detenerse por un problema de salud de un aficionado en la grada. El Barça es líder momentáneo con 13 puntos, mientras el Cádiz sigue colista.

El partido comenzó con el Cádiz más enchufado y gozando de a primera ocasión del encuentro en el minuto dos, cuando Alejo centró desde la derecha y, tras un mal despeje de Araujo, Sobrino no aprovechó el rechace para rematar sin encontrar premio.

El Barça seguía adaptándose al partido y su primera oportunidad ayudó a ello. Raphinha, muy activo durante todo el encuentro, engañó a Ledesma desde la frontal para disparar raso al palo corto, estrellando el balón en el poste. A partir de ahí vino el monográfico azulgrana, que sin embargo no destacó por la eficacia y la precisión. Su superioridad en el juego no se veía reflejada en el marcador, en un FC Barcelona que empezaba a dar signos de desesperación.

Esa superioridad con el balón, jugando los primeros 20 minutos prácticamente siempre en campo rival, retrasó la línea muy adelantada con la que empezó el duelo el equipo de Sergio González. Sin Pedri en el centro del campo por las rotaciones de Xavi en semana de Champions, Gavi se hizo dueño de la medular apareciendo por todas las zonas del campo, mejorando también la versión de De Jong, más activo como interior que de pivote.

La segunda unidad del Barça no desmotraba la misma eficacia que el equipo habitualmente titular, notando en demasía la ausencia de Robert Lewandowski. No hubo grandes ocasiones hasta el final de la primera parte, cuando en el 36' Depay no pudo concretar una de las oportunidades más claras. El balón le llegó al neerlandés, completamente solo, después de un cabezazo cruzado de Araujo a centro de Bellerín, pero el 0-1 no terminaba de llegar.

Solo dos minutos después, los azulgrana pidieron penalti sobre Balde, después de que encarara a Alejo y cayera al césped en el área. No obstante, Del Cerro Grande no vio nada punible y tampoco le avisaron desde el VAR tras revisar la jugada. Así se llegó sin goles al descanso, sin que los cambios en el once de Xavi terminaran de funcionar. Dominio claro del Barça, disfrutando de la mayoría de la posesión, aunque con el Cádiz resistiendo.

Ya en la segunda mitad y sin cambios en los dos equipos, la primera ocasión clara fue enel minuto 54 para el equipo de Sergio González, sin embargo, la volea de San Emeterio aprovechando un balón suelto en el área se fue a las nubes. Solo un minuto más tarde, el FC Barcelona consiguió desatascar la situación de cara a gol y fue el neerlandés Frenkie De Jong quien mandó la pelota a las mallas de la portería.

El centrocampista remató llegando desde atrás a placer después de la enésima aparición de Gavi en el área, tirando un desmarque que vio Raphinha, para que el centrocampista español la pusiera atrás. Ledesma llegó a tocar el balón dejándolo muerto, lo que aprovechó el neerlandés. El ansiado 0-1 provocó que Xavi moviera el banquillo para prolongar este acierto con tres pesos pesados. Así, realizó un triple cambio retirando del campo a Ferran Torres, Memphis y Gavi, para dar entrada a Pedri, Dembélé y Lewandowski.

También movió ficha Sergio González, que sacó del césped a Álex Fernández y Alejo e incorporó a Alarcón y Bongonda. No obstante, no tuvo efecto positivo en su equipo, porque tan solo cinco minutos después, en el 65', Lewandowski hacía su sexto gol en el campeonato para colocarse pichichi en solitario.

El conjunto azulgrana salió en contragolpe hacia la portería defendida por Ledesma liderado por Bellerín, que vio a Raphinha en la derecha. El brasileño puso el balón en el área pero De Jong no pudo rematar de lleno entre dos defensores, quedando el balón en el área pequeña. El '9' del Barça fue con todo para hacer el 0-2.

La tranquilidad del resultado dio más soltura al equipo de Xavi, que encontraba más espacios y conectaba con los hombre de arriba con más facilidad. También beneficiado de un Cádiz más atrevido, aunque sin premio en el que ha sido su quinto partido consecutivo sin ver puerta este curso.

Cuando restaban menos de diez minutos, Del Cerro Grande detuvo el encuentro por un problema de salud de un aficionado en la grada del Nuevo Mirandilla. Se vivieron momentos de tensión mientras el equipo médico atendía a esa persona, que tras más de media hora abandonó el estadio para ir al hospital ya con pulso. El partido se reanudó así a las 21.05 horas.

Tras añ reanudación, al FC Barcelona le dio tiempo a marcar otros dos goles para redondear la goleada. El 0-3 lo materializó Ansu Fati, que saltó al campo en el minuto 72, aprovechando un pase de Robert Lewandowski, mientras que fue Dembélé quien hizo el 0-4 con un disparo desde la frontal que no pudo atajar Ledesma.

Ficha técnica:

--resultado: cádiz, 0 - fc barcelona, 4. (0-0, al descanso).

--alineaciones:

CÁDIZ: Ledesma; Zaldua, Luis Hernández, Mbaye, Espino; Álex Fernández (Alarcón (min.60), San Emeterio (Alcaraz, min.72), Sobrino (Negredo, min.72); Alejo (Bongonda, min.60), Brian Ocampo y Lucas Pérez (Mabil, min.72).

FC BARCELONA: Ter Stegen; Bellerín, Araujo, Piqué, Balde (Marcos Alonso, min.78); Busquets, De Jong, Gavi (Pedri, min.57); Raphinha (Ansu Fati, min.72), Depay (Lewandowski, min.57) y Ferran Torres (Dembélé, min. 57).

--goles:

0 - 1, min.55, Frenkie De Jong.

0 - 2, min.65, Robert Lewandowski.

0 - 3, min.86, Ansu Fati.

0 - 4, min.91, Dembélé.

--ÁRBITRO: Del Cerro Grande (Comité Madrileño). Amonestó a Lucas Pérez (min.55) por parte del Cádiz y Raphinha (min.16) y Busquets (min.53) en el FC Barcelona.

--ESTADIO: Nuevo Mirandilla.