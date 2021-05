Crónica del Chelsea - Real Madrid, 2-0

El Real Madrid dice adiós a la decimocuarta

Los de Zidane caen con justicia ante un Chelsea superior que pudo haber logrado un marcador mucho más amplio

MADRID, 5 May. 2021 (Europa Press) -

El Real Madrid puso fin a su magnífica racha de 19 partidos sin perder en el peor momento de la temporada, en el choque de vuelta de las semifinales de la 'Champions League', un duelo que le deja en la cuneta en su pelea por la decimocuarta Copa de Europa de su palmarés tras caer ante un Chelsea (2-0) netamente superior en casi toda la eliminatoria.

Los de Zidane hincaron la rodilla en el día 'D', se quedaron sin final en Estambul y mostraron sus costuras a toda Europa con una plantilla que ha llegado sin gasolina al tramo final de la temporada. Justo cuando se disputan los títulos y este equipo saca su ADN, su capacidad competitiva y ese hambre que le ha hecho tan grande en el último lustro. Así fue.

Esta vez no hubo perdices, ni finales felices para el 13 veces campeón del 'Viejo Continente', que empezó sometido y acabó acorralado. El Chelsea pudo haber marcado hasta cinco goles en ocasiones claras que detuvo Thibaut Courtois, el mejor en los merengues. En la parcela ofensiva, nada de nada, salvo un cabezazo de Benzema y otro disparo del francés desde fuera del área que detuvo Mendy.

Los pupilos de Thomas Tuchel, el gran vencedor de la eliminatoria con su planteamiento, fueron a más con el paso de los minutos y demostraron su letalidad cuando percutían por la banda. Su capacidad para desarbolar a Sergio Ramos -que volvió tras dos meses muy lejos de su nivel- hizo encender las alarmas a un Zidane que tardó en reaccionar.

El invento de Vinicius como carrilero y el desgaste de un centro del campo que lo ha jugado prácticamente todo, fueron dando argumentos al Chelsea, que avisó al cuarto de hora con un gol de Werner que fue anulado por fuera de juego. El alemán sí encontró el 1-0 a la media hora tras una jugada sensacional de Kanté que arrancó por una pérdida en la medular.

Los 'blues' triangularon a la perfección, Havertz superó a Courtois con una vaselina, el balón pegó en el larguero y Werner, con tranquilidad y libre de marca, marcó sin oposición con la testa. Un gol que no cambió el rictus de los españoles, que comenzaron la segunda parte con el mismo 'sufrimiento' que terminó la primera. Un larguerazo, otro más.

Tres minutos después, Mount perdonó el segundo y rozando la hora de partido llegó la más clara de los londinenses en un mano a mano del propio Havertz, que detuvo el portero del Real Madrid con un acción milagrosa.

Todo apuntaba a que la épica no iba a tener lugar este miércoles, ni tan siquiera con ese derechazo de Hazard al lateral de la red. El belga apenas aportó luz a un Real Madrid que está necesitado del talento que no ha aportado el ex del Chelsea.

Los de Tuchel replicaron una y otra vez, Kanté no se quedó lejos a 25 minutos para el final, pero tuvo que ser Mount -asistido por Pulisic- quien acabase con la intriga de los locales en un gol más que buscado. El 2-0 acabó con un Real Madrid que se despide de su competición fetiche, ya no podrá lograr la decimocuarta este año y que ahora pone toda su atención en seguir peleando por la Liga.

Ficha técnica.

--resultado: chelsea, 2 - real madrid, 0 (1-0, al descanso).

--alineaciones.

CHELSEA: Mendy: Christiansen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta (James, min.88), Kanté, Jorginho, Chilwell; Havertz (Giroud, min.93), Werner (Pulisic, min.67) y Mount (Ziyech, min.89).

REAL MADRID: Courtois; Nacho, Sergio Ramos, Militao, Mendy (Valverde, min.63); Casemiro (Rodrygo, min.76), Kroos, Modric, Hazard (Mariano, min.89), Vinicius (Asensio, min.63) y Benzema.

--goles:

1 - 0, min.28, Werner.

2 - 0, min.85, Mount.

--ÁRBITRO: Daniele Orsato (ITA). Amonestó con tarjeta amarilla a Jorginho (min.14), Christiansen (min.39) y Mount (min.88) en el Chelsea; y a Sergio Ramos (min.37), Nacho (min.62), Kroos (min.72) y Valverde (min.90) en el Real Madrid.

--ESTADIO: Stamford Bridge.