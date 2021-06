Crónica del Croacia - República Checa, 1-1

Croacia, condenada a las cábalas

La subcampeona del mundo suma su primer punto y la República Checa acerca los octavos con cuatro

MADRID, 18 Jun. 2021 (Europa Press) -

Croacia no pudo pasar del empate (1-1) este viernes ante la República Checa en la segunda jornada del Grupo D de la Eurocopa 2020, el primer punto para los croatas que sabe a insuficiente para estar en octavos de final, obligados a echar cuentas mientras los checos se ven en una situación soñada con cuatro puntos.

La subcampeona del mundo está contra las cuerdas en el torneo continental, a pesar de que reaccionó en la segunda parte en Hampden Park. Los checos, mucho más tranquilos tras su estreno con victoria, vivieron cómodos el inicio e incluso se fueron con el 0-1 de Schick al descanso, uno de los hombres de esta Euro.

El delantero del Leverkusen adelantó a los checos de penalti, con la nariz aún sangrando por un codazo de Lovren. El central debutó desafortunado en el torneo y dio la mejor ocasión a los checos. Sin embargo, la reanudación trajo a los dos minutos el empate de Perisic. El partido se igualó mucho y así fue el resultado, tablas que saben muchos mejor para República Checa.

A Croacia, como se intuía, le falta juego y ritmo. Tras caer con Inglaterra, los checos también fueron mejor al menos en el primer tiempo. Schick dejó pronto su primer aviso y a la media hora, buscó el remate y encontró el codo de Lovren. Rebic tuvo el empate en la siguiente jugada, con Croacia al borde del abismo al descanso.

Lo cierto es que no le pudo salir mejor el cambio de banda de Perisic, ya que en la primera del segundo tiempo hizo la diagonal y le pegó con la derecha a gol. La República Checa no se hundió y pronto volvió a tener sus ocasiones. Al final, apretaron los de Dalic, con Vlasic y Petkovic, pero con un punto, no le queda otra a Croacia que pensar en la carambola que les lleve a octavos.

Ficha técnica.

--resultado: croacia, 1 - república checa, 1. (0-1, al descanso).

--alineaciones.

CROACIA: Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Kovacic (Brozovic, min.87), Modric; Perisic, Kramaric (Nikola Vlasic, min.62), Brekalo (Ivanusec, min.46) y Rebic (Petkovic, min.46).

REPÚBLICA CHECA: Vaclick; Coufal, Celutska, Kalas, Boril; Holes (Kral, min.63), Soucek; Masopust (Hlozek, min.63), Darida (Barak, min.87), Jankto (Sevcik, min.74) y Schick (Krmencik, min.74).

--goles:

0 - 1, min.37, Schick (penalti).

1 - 1, min.47, Ivan Perisic.

--ÁRBITRO: Carlos del Cerro Grande (ESP). Amonestó a Lovren (min.35) por parte de Croacia. Y a Masopust (min.50), Boril (min.82) y Hlozek (min.93) en República Checa.

--ESTADIO: Hampden Park, Glasgow (Escocia).

Europa Press