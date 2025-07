Crónica del Estados Unidos - España: 12-13

BARCELONA, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - La selección española de waterpolo femenino ha ganado este miércoles a Estados Unidos (12-13) en el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial de Singapur, colgándose una medalla de bronce tras un gran duelo que permite al equipo nacional seguir en el podio mundialista por tercera vez consecutiva. El hundimiento en semifinales contra Hungría apartó a esta gran España de la lucha por un oro que se resiste desde Barcelona 2013. Pero ante Estados Unidos, verdugo habitual de las españolas, las jugadoras de Jordi Valls --que logra su primera medalla como primer entrenador-- se crecieron para asegurar el bronce, la sexta medalla para España en este Mundial de Singapur 2025. De lo mejor del partido fue ver a España creer que merecía la medalla de bronce. Lejos de empezar con dudas, o sin ganas, las españolas salieron a por todas y tras el gol inicial de Anni Espar siguieron dándolo todo tanto en defensa como en ataque, para cerrar el primer parcial con 2-4 a su favor y enviar un primer mensaje a Estados Unidos de que iban a plantar batalla. También lo hicieron las de Adam Krikorian, que fueron de menos a más en una lucha por una medalla de bronce inédita entre Estados Unidos y España, que suelen verse las caras en la lucha por el oro. Pero, en Singapur, el título mundial está en manos de Grecia o Hungría. Y junto a ellas estará en el podio una España que, con este bronce, sigue en la elite mundial del waterpolo femenino. Fue un partido muy bueno a nivel general. España no llegó a perder nunca la ventaja inicial y el último empate parcial fue el 2-2, todavía en el primer cuarto. Con una Martina Terré que apareció cuando tocaba en la portería, pese a encajar al final del choque algunos goles por su palo corto con algo de mala suerte, y una defensa férrea, España puso contra las cuerdas a las estadounidenses. Lideradas por la veterana Anni Espar, siempre motivada ante una selección que conoce muy bien tras su paso en el pasado por Estados Unidos, España llegó a ganar de tres goles de diferencia, en varios momentos de la segunda parte, tras un descanso al que ya se llegó con 4-7, una renta cómoda y que hacía justicia a lo visto en el agua del OCBC Aquatic Centre de Singapur. Pese a que el parcial del tercer cuarto fue de 5-4 para Estados Unidos, España supo resistir. Sin bajar los brazos. Sin perder la cabeza. Sin desviarse del rumbo hacia la medalla de bronce mundialista, que da continuidad al bronce de Doha 2024 y a la plata de Fukuoka 2023. Las vigentes campeonas olímpicas no quieren bajarse de los podios en las grandes citas y renacieron para, por lo menos, poder catar medalla. Aunque nunca es fácil lograrlo y menos contra una potencia como Estados Unidos, que no se rindió al verse 4-8 abajo cuando Anni Espar anotó de penalti nada más abrir el tercer parcial. Llegó la reacción estadounidense, con tres goles seguidos de Emily Ausmus y también gracias a Emma Lineback, que acercaron a su equipo en el marcador (9-11, al final del tercer cuarto). Y en los últimos 8 minutos de la 'final de consolación' el duelo se apretó más todavía por ese empuje de Lineback y compañía. Estados Unidos iba en tromba hacia el empate pero los goles de Paula Camus y de Bea Ortiz, bien defendidas pero capaces de hallar el hueco en la portería defendida por Amanda Longan, fueron la puntilla y permitieron a España, que con una gran defensa y recuperación final anularon el último intento de empate para las rivales, sumar ese bronce que asegura un nuevo doblete, como en Doha, de medallas para los equipos femenino y masculino del waterpolo español. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESTADOS UNIDOS, 12 - ESPAÑA, 13 (4-7, al descanso). --EQUIPOS. ESTADOS UNIDOS: Longan (p); Stryker , Prentice, Pearson, Flynn, Sekulic, Neushul (2), Roemer (2), Lineback (5), Ausmus (3), Woodhead, Gazzaniga y Allen. ESPAÑA: Martina Terré (p); Ari Ruiz (1), Espar (4), Ortiz (2), Pérez, Crespí (1), Elena Ruiz, Prats (1), Moreno (1), Camus (1), Peñalver (1), Leitón (1) y González. --PARCIALES: 2-4, 2-3, 5-4 y 3-2. --ÁRBITROS: Andrej Franulovic (CRO) y Michiel Zwart (NED). --PISCINA: OCBC Aquatic Centre.