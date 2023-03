Crónica del Estrella Roja - Valencia Basket, 92-73

El Valencia Basket se estrella en Belgrado

Los de Mumbr煤 empiezan a despedirse de los 'playoffs' con su sexta derrota en los 煤ltimos siete partidos

MADRID, 29 Mar. 2023 (Europa Press) -

El Valencia Basket cedi贸 (92-73) este mi茅rcoles en su visita al Estrella Roja de la jornada 31 de la Euroliga, un paso muy atr谩s en la complicada b煤squeda del 'Top 8', que se aleja para el equipo espa帽ol a pesar de que quedan tres jornadas para el cierre.

El cuadro 'taronja' se vio superado por el buen juego interior de los locales y tampoco tuvo el acierto de los serbios. El Estrella Roja manej贸 el ritmo del encuentro y no dio opci贸n a un Valencia que se queda en 14-17, a dos triunfos de la zona de 'playoffs' y con la jornada a煤n por terminar.

Pese a estar fuera de combate esta temporada europea, el equipo de Dusko Ivanovic se fue al descanso por delante (46-41) con ese juego efectivo en la pintura y con Hassan Martin como el m谩s valorado. Facundo Campazzo fue esa manija que dirigi贸 el encuentro, a pesar de sus p茅rdidas en el primer tiempo.

El argentino firm贸 15 puntos y 7 asistencias para alargar el buen sabor de boca reciente del aficionado serbio en el Aleksandar Nikolic Hall y ayud贸 a la sentencia en un 煤ltimo cuarto sin pelea 'taronja' (23-11). La defensa visitante no aguant贸, perdi贸 el rebote y tampoco supo cerrar por fuera, acusando la baja de Kyle Alexander.

Con la sexta derrota en siete partidos, el Valencia empieza a ser consciente de que los cruces por la 'Final Four' le quedan lejos. El equipo de Mumbr煤 no tuvo su d铆a, con poco de Harper y Jones, con L贸pez-Arostegui y una irrupci贸n de Radebaugh, destacados de inicio. El Valencia necesitaba un paso al frente que no lleg贸

Sin embargo, la artiller铆a de Ivanovic, Petrusev se fue a los 20 puntos, no dej贸 de funcionar casi a su aire, en un partido sin un ritmo claro que no permiti贸 sentirse c贸modo al equipo espa帽ol. El Valencia no tuvo ni puntos ni defensa para aferrarse a los 'playoffs', una mala imagen que sabe a despedida.

Ficha t茅cnica.

--resultado: estrella roja, 92 - valencia basket, 73. (46-41, al descanso).

--equipos.

ESTRELLA ROJA: Campazzo (15), Vildoza (9), Lazarevic (-), Petrusev (20) y Martin (7) --quinteto inicial-- Mitrovic (6), Bentil (10), Markovic (-), Ivanovic (3), Holland (6), Dobric (16).

VALENCIA BASKET: Jones (12), Evans (-), Radebaugh (14), Puerto (2), Web III (3) y Dubljevic (5) --quinteto inicial--; Harper (12), Claver (10), L贸pez-Arostegui (10), Pradilla (2), Hermannsson (-), Rivero (3).

--parciales: 20-21, 26-20, 23-21, 23-11.

--脕RBITROS: Difallah, Pastusiak y Shemmesh. Sin eliminados.

--PABELL脫N: Aleksandar Nikolic Hall.

Europa Press