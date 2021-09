Crónica del FC Barcelona - Granada

Araujo salva a un FC Barcelona gris

El conjunto de Ronald Koeman empata a uno con el Granada con un gol en el 90 del central

MADRID, 20 Sep. 2021 (Europa Press) -

El FC Barcelona no pudo pasar del empate a un gol este lunes en el Camp Nou ante el Granada, tras un partido de poco brillo por parte de los blaugranas, poco efectivos en su entramado ofensivo y salvados por un gol de Ronald Araujo en el minuto 90.

El central uruguayo evitó, a medias, otro disgusto granadino. El conjunto andaluz, el encargado la pasada temporada en dinamitar las opciones ligueras con un triunfo por 1-2, estuvo cerca de repetir la machada de los de Robert Moreno y estrenar su casillero de triunfos en LaLiga Santander, pero Araujo, el mejor delantero local de la noche, lo evitó.

No fue un partido nada brillante de un Barça, poco fluido y, por segundo partido consecutivo tras la derrota ante el Bayern, sin excesiva pegada, salvo la que ofreció su central. Memphis no apareció, Luuk de Jong falló la más clara y los blaugranas acabaron jugando con Piqué de delantero centro los últimos 20 minutos.

Koeman apostó por un once muy novedoso, con mucha juventud (Baldé, que no terminó la primera parte por molestias, y Demir), Sergi Roberto en el medio junto a Busquets y De Jong, y con Coutinho en el frente ofensivo, pero su plan no le funcionó demasiado bien en unos primeros 45 minutos muy grises y marcados por el tempranero gol encajado.

El equipo nazarí, también con caras nuevas en su esquema respecto a su derrota ante el Betis, fue el primero en golpear antes de que se cumpliese el segundo minuto de juego. Tras un saque de esquina, Escudero centró desde la izquierda y Domingos Duarte, sin marca en el segundo palo, cabeceó a la red el 0-1 que trajo más dudas a los locales.

El conjunto blaugrana no encontró ritmo. Con De Jong lejos de su mejor nivel y Memphis sin aparecer, el Granada controló bien la situación de inicio, con un Machís que hacía mucho daño por la izquierda. Un remate de Jorge Molina a centro del venezolano trajo otro susto a la portería de Ter Stegen, prácticamente el último ya de la noche para el alemán.

En cambio, el Barça tardó algo más en meter miedo a Maximiano, aunque fue un aviso serio, con un remate de Sergi Roberto al larguero. No hubo más ocasiones claras de los de Koeman hasta el tramo final, el mejor del primer acto para los locales ante un rival que especuló más y buscó que pasase lo menos posible hasta el descanso. Araujo, con dos cabezazos, uno repelido con una gran parada de Maximiano, fueron las opciones para empatar antes del descanso.

Piqué como última solución ofensiva

El técnico neerlandés decidió mover al equipo para el segundo tiempo y metió a Luuk de Jong de '9' para liberar un poco más a Memphis y que este pudiese participar más. El Barça se hizo con el mando del encuentro, apoyado en que el Granada prefirió dar ya decididamente un paso atrás y centrarse en encontrar alguna contra.

De todos modos, pese a que el balón merodeó con más asiduidad el área visitante, con mejoría de Frenkie de Jong, las ocasiones continuaron siendo con cuentagotas y de nuevo con protagonismo para Araujo, un quebradero de cabeza por arriba para la defensa de los de Robert Moreno.

Koeman intentó meter más juventud con Gavi por un gris Coutinho en busca de mejorar un juego poco brillante y que no incomodaba demasiado a su rival, pero suficiente para encerrarle cada vez más, algo siempre peligroso en un escenario como el Camp Nou.

La siguiente opción del neerlandés fue más propia del fútbol de antaño, con Piqué para jugar arriba junto a un Luuk de Jong que perdonó el empate con un cabezazo por encima del larguero con todo a favor. En medio de un clima tenso, Araujo, tras un balón que bajó Piqué en el área para cederlo a Gavi, salvó un punto con su cuarto cabezazo de la noche ante el que ya no pudo hacer Maximiano, pero el Barça ya no tuvo tiempo para más.

Ficha técnica.

--resultado: fc barcelona, 1 - granada, 1 (0-1, al descanso).

--alineaciones.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Araujo, Eric García, Baldé (Mingueza, min.42); Sergi Roberto (Luuk de Jong, min.46), Busquets (Riqui Puig, min.74), Frenkie de Jong; Demir (Piqué, min.75), Memphis y Coutinho (Gavi, min.60).

GRANADA: Maximiano; Quini, Domingos Duarte, Abram, Escudero (Neva, min.46); Milla, Eteki (Montoro, min.30), Monchu; Puertas (Gonalons, min.67), Jorge Molina (Luis Suárez, min.67) y Machís.

--goles:

0-1, minuto 2. Domingos Duarte.

1-1, minuto 90. Araujo.

--ÁRBITRO: Jaime Latre (C.Aragonés). Amonestó a Mingueza (min.77) y Koeman (min.85), Araujo (min.88) y Piqué (min.93), por el FC Barcelona, y a Montoro (min.40), Gonalons (min.71), Maximiano (min.86), Monchu (min.87) y Bacca (min.92), por el Granada.

--ESTADIO: Camp Nou.