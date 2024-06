Crónica del Inglaterra - Eslovenia: 0-0

Inglaterra no sale del sopor

Los ingleses acaban primeros de grupo pese a un pobre empate sin goles ante una rácana Eslovenia que pasa a octavos como tercera

MADRID, 25 Jun. 2024 (Europa Press) -

La selección de Inglaterra continúa sin arrancar en esta Eurocopa que se está disputando en Alemania después de empatar sin goles este martes ante Eslovenia, un resultado sin embargo válido para ambos porque los ingleses acabaron primeros del Grupo C y los eslovenos avanzaron como uno de los mejores terceros.

Fue un duelo pobre en el que se presenció en el Rhein Energie de Colonia. La actual subcampeona de Europa, pese a su pléyade de grandes futbolistas, no salió de la pobre imagen que lleva ofreciendo en todo el torneo, apenas inquietó a Jan Oblak ni generó demasiado peligro pese a acumular más del 70 por ciento de la posesión.

Eslovenia, sabedora de que el empate le metía por primera vez en su historia en los cruces de una gran competición, apenas arriesgó en busca de un premio mejor y se limitó a defenderse, sobre todo en una segunda parte donde apenas pasó al campo rival, acabando con un tiro a puerta en todo el choque.

Gareth Southgate no varió en exceso su once para buscar una mejoría, salvo la entrada de Conor Gallagher por Alexander Trent-Arnold en el medio, pero no surtió demasiado efecto. Los 'Tres Leones' no arrancaron nada bien el partido, excesivamente erráticos y sin argumentos ofensivos, aunque su rival, salvo un cabezazo flojo de Benjamin Sesko, tampoco le creó muchos problemas.

El combinado inglés jugó con excesiva lentitud y únicamente encontró la forma de hacer daño por el costado izquierdo. Jude Bellingham apenas apareció y lo mismo un Harry Kane bien sujetado por la zaga eslovena, que no tuvo excesivos apuros para contener las escasas acometidas de los 'pross', aunque se llevó un pequeño susto en la mejor y más rápida combinación de Inglaterra que acabó en un bonito gol de Bukayo Saka, anulado por fuera de juego previo.

Eslovenia no tuvo ningún problema en cederle la posesión a la actual subcampeona de Europa, que la amasó con poca efectividad y productividad. Su primer tiro a puerta llegó pasada la media hora, flojo y centrado de Kane desde fuera del área y sin problemas para Jan Oblak, bien colocado minutos después para detener la falta de Foden. Más 'miedo' pasó el portero del Atlético de Madrid con un centro afilado de Trippier que no conectaron por poco Gallagher con la cabeza y Kane con su pie.

Los de Matjaz Kek, cómodos cuando pudieron tener la pelota, lo intentaron principalmente a la contra, casi todas mal finalizadas y sin poder encontrar a Sesko, y tampoco sacaron mucho partido a una peligrosa internada de Stojanovic, que fue de lo mejor por su parte de unos primeros 45 minutos sin mucha más historia en el Rhein Energie de Colonia.

Inglaterra acelera, pero con poco éxito

Southgate movió ficha al descanso con la entrada de Kobie Mainoo por Gallagher y su equipo intentó meterle un poco más de ritmo al encuentro, con más protagonismo de un Foden algo más liberado y de Bellingham. Eslovenia cedió terreno y el balón y prefirió defenderse con orden cerca de Oblak. Sin grandes ocasiones, Sesko estuvo atento en su palo para sacar un cabezazo peligroso de Kane tras un saque de esquina.

Los eslovenos eran incapaces de salir de su campo y se veían cada vez más encerrados y obligados a multiplicarse en los balones que merodeaban por su área o en las cercanías. Un disparo desde fuera del área de Cerin fue su única opción pasada ya la hora de un encuentro que todavía necesitaba una marcha más por parte inglesa si quería tener serias opciones.

Cole Palmer, hasta ahora inédito en la EURO pese a sus 22 goles y 11 asistencias en la Premier, fue la siguiente solución desde el banquillo para mejorar la ofensiva y su impacto fue positivo. De hecho, tuvo una muy buena ocasión en el tiempo añadido, pero su disparo con la zurda lo detuvo un seguro Oblak para dejar las cosas en unas tablas alegres para todos, sobre todo para los eslovenos.

Ficha técnica.

--resultado: inglaterra, 0 - eslovenia, 0.

--alineaciones.

INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier (Alexander-Arnold, min.84); Gallagher (Mainoo, min.46), Rice; Saka (Palmer, min.71), Bellingham, Foden (Gordon, min.89); y Kane.

ESLOVENIA: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza (Balkovec, min.91); Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar (Stankovic, min.86); Sporar (Celar, min.86) y Sesko (Ilicic, min.75).

--ÁRBITRO: Clement Turpin (FRA). Amonestó a Trippier (min.17), Guéhi (min.68) y Foden (min.77), por Inglaterra, y a Janza (min.22) y Bijol (min.72), por Eslovenia.

--ESTADIO: Rhein Energie de Colonia.

Europa Press