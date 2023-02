Crónica del Liverpool - Real Madrid, 2-5

El Real Madrid doma al Liverpool con 'pegada' y car谩cter

Los blancos vuelven de Anfield con un poderoso 2-5 en una nueva muestra de personalidad y con un recital que corrigi贸 su mal inicio

MADRID, 21 Feb. 2023 (Europa Press) -

El Real Madrid dej贸 este martes encarrilada su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones, despu茅s de vencer (2-5) y noquear al Liverpool en Anfield, con una exhibici贸n de 'pegada' y car谩cter, despu茅s de una primera mitad sobresaliente de Vinicius, que sostuvo a un equipo blanco que creci贸 tras el descanso para fortalecer su condici贸n de campe贸n y prolongar su idilio con la m谩xima competici贸n continental.

Los blancos sobrevivieron a unos primeros minutos de infarto y mucho poder铆o del Liverpool, arropado por su gente y en los que dej贸 con el agua al cuello al Real Madrid, con un 2-0 en apenas 14 minutos y error incluido de Thibaut Courtois en el segundo tanto. Pero Vinicius, que completo una actuaci贸n brillante y celebr贸 un doblete en la primera parte, desmelen贸 a su equipo y dej贸 con vida a los suyos, igualando al descanso.

En la reanudaci贸n, los merengues mostraron su mejor cara, m谩s enchufados en un encuentro 'caliente' en los futbol铆stico. Luka Modric fue el gu铆a que no se vio en el primer tiempo, dando m谩s sentido a todo lo que hac铆an los blancos. Militao y Benzema, con un doblete, catapultaron a un Real Madrid que demostr贸 de nuevo personalidad en otra gran noche europea.

Los de Ancelotti salieron algo desdibujados y menos conectados que los 'reds', aupados tambi茅n por el empuje inicial habitual en Anfield. El miedo esc茅nico jug贸 una mala pasada a los merengues, que vieron como, en un inicio vertiginoso, el Liverpool se adelantaba con un taconazo estelar de Darwin N煤帽ez, tras un pase medido de Mohamed Salah desde la derecha.

El tanto prematuro dio solidez a los locales, c贸modos en el ritmo vertiginoso que propusieron desde el principio. Y en otro error en el centro del campo de Eduardo Camavinga, los 'reds' salieron en tromba y Carvajal sirvi贸 un bal贸n complicado a Courtois, que tras controlar con el pecho, fall贸 con Salah tan cerca que recogi贸 el bal贸n para mandar el bal贸n al fondo de las mallas sin oposici贸n. El Real Madrid se quedaba casi noqueado, contra las cuerdas.

Y en ese estado de incertidumbre, Vinicius apareci贸 cuando m谩s lo necesitaba su equipo, para sacarse de la manga un latigazo, ya dentro de 谩rea por la izquierda, para batir a un Alisson que no pudo hacer nada. Los blancos no se volvieron 'locos' para acercarse en el marcador, guiados por un delantero brasile帽o que tiraba del carro. Pero despu茅s de una contra fallida por el carioca, el Liverpool tuvo otra clara con una internada por la derecha, por donde m谩s sufr铆an los de Ancelotti, que Salah no pudo rematar de lleno, casi sobre la l铆nea de gol.

Esa jugada dej贸 la mala noticia para los madridistas de la lesi贸n de David Alaba, sustituido por Nacho Fern谩ndez en el ecuador de la primera mitad. Tras este par贸n, los blancos disfrutaron de dos buenas ocasiones. La primera en otro c贸rner aislado, tras un rechace, con otro disparo r谩pido que detuvo con mano dura Alisson. Y despu茅s, Fede Valverde no conect贸 bien el bal贸n tras una buena dejada de Rodrygo de tac贸n en la frontal.

Y si un error de Courtois dio mucha ventaja a un Liverpool lanzado, Alisson tambi茅n fall贸 en la salida del bal贸n, golpeando con Vinicius tan cerca que el esf茅rico rebot贸 en el carioca y fue directo a la meta 'red'. El doblete del brasile帽o igualaba el atractivo y vertiginoso envite en Anfield, que pudo irse 2-3 al descanso si los blancos hubieran culminado otra 'espantada' de Valverde para habilitar a Vinicius. Este cedi贸 sin oposici贸n a Rodrygo, cuyo disparo ataj贸 sobre la l铆nea Alisson, en la m谩s clara de los madridistas.

Al contrario que con el pitido inicial, el Real Madrid arranc贸 m谩s entonado y pudo festejar la remontada moment谩nea con una falta lateral que sirvi贸 con potencia desde la izquierda y que Militao remat贸 sin marcaje, para silenciar Anfield. Y faltaba por aparecer un Benzema sin demasiada presencia hasta el minuto 55, cuando conect贸 con Rodrygo en la frontal para tirar algo forzado, pero la fortuna llev贸 al bal贸n a golpear en Gomez y fue directo a la porter铆a y dar una ventaja de dos goles a los blancos.

El '9' franc茅s fue creciendo, junto a un Luka Modric que dio su mejor versi贸n en la segunda mitad, y volvi贸 a ser protagonista en el en茅simo ejemplo de 'pegada' de los blancos. El croata lanz贸 la en茅sima contra para que Vinicius enfilara el 谩rea 'red', sirviendo a Benzema, que tuvo templanza para recortar a Alisson y batirle a porter铆a vac铆a, completando la 'manita' blanca.

La ventaja poderosa permiti贸 al Real Madrid meter el partido en formol y defender su importante triunfo en Anfield, tambi茅n con los cambios para repartir minutos, teniendo en cuenta que este s谩bado recibir谩n al Atl茅tico de Madrid. Este hist贸rico 2-5 alarga la positiva din谩mica de los madridistas ante el Liverpool, que no gana a los merengues desde el 2009. Los de Ancelotti dejan encarrilada una eliminatoria que vivir谩 la vuelta el 15 de marzo en el Santiago Bernab茅u.

Ficha t茅cnica.

-resultado: liverpool, 2 - real madrid, 5 (2-2, al descanso).

--alineaciones.

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Joe Gomez (Matip, min.73), Robertson; Henderson (Milner, min.73), Fabinho, Bajcetic (Elliot, min.85); Salah, Gakpo (Firmino, min.64) y N煤帽ez (Jota, min.64).

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, R眉diger, Alaba (Nacho, min.27); Camavinga, Modric (Kroos, min.87), Valverde; Rodrygo (Ceballos, min.81), Benzema (Asensio, min.87) y Vinicius.

-goles.

1-0, minuto 4. Darwin N煤帽ez.

2-0, minuto 14. Salah.

2-1, minuto 21. Vinicius.

2-2, minuto 36. Vinicius.

2-3, minuto 47. Militao.

2-4, minuto 55. Benzema.

2-5, minuto 67. Benzema.

--脕RBITRO: Istvan Kovacs (RUM). Amonest贸 a Elliot (min.93) por parte del Liverpool, y a Vinicius (min.60), en el Real Madrid.

--ESTADIO: Anfield.

Europa Press