Crónica del Marruecos - Croacia: 0-0

Croacia se difumina ante la euforia de Marruecos

La actual subcampeona mundial empata contra los 'Leones del Atlas'

MADRID, 23 Nov. 2022 (Europa Press) -

Las selecciones de Marruecos y Croacia empataron este miércoles (0-0) en su arranque en el Mundial de Catar y posponen los deberes para más adelante, al no ser capaces los croatas, vigentes subcampeones, de poder imponerse a una valiente Marruecos que enseñó las garras.

No hubo acierto en las escasas ocasiones claras de gol, en un partido con alternativas y con Marruecos logrando, en algún momento, robar el balón a la Croacia de un Luka Modric que estuvo en todos lados, muy voluntarioso, pero que no pudo marcar la diferencia.

Croacia se difuminó ante las ganas de gustar de Marruecos, que tuvo una clarísima ocasión para ponerse por delante cuando Noussair Mazraoui no pudo culminar una contra. El lateral del Bayern de Múnich remató de cabeza --el portero croata Livakovic desvió el peligro-- y se lesionó en la misma jugada. Continuó pero tuvo que pedir el cambio poco después.

Esa posible lesión puede ser la nota negativa para Marruecos, que con Mazraoui y Achraf Hakimi en los laterales tiene a dos de los mejores carrileros ofensivos del momento. En la derecha, además, Hakim Ziyech, la estrella de los 'Leones del Atlas', empezó bien aunque también se vio diluido con el paso del tiempo.

Y es que a Croacia le costó hacerse con el control del balón y del partido pero finalmente lo logró. Los de Zlatko Dalic, en un duelo inédito contra el combinado del recién llegado Wahid Regragui (en el primer partido oficial para el seleccionador marroquí), fueron a más pero fueron incapaces de inquietar como era esperado a 'Bono'.

El portero del Sevilla fue de los mejores de Marruecos. Al borde del descanso todo pudo cambiar. Un centro raso de Borna Sosa desde el lateral zurdo lo remató Nikola Vlasic de primeras, pero se topó con un gigante Bounou que, con la rodilla en el suelo, desvió el disparo.

Una acción con la que evitó que Croacia se fuera al descanso con ventaja. Tampoco tuvo suerte la actual subcampeona del mundo con un zurdazo de Luka Modric que se fue alto por poco, ni con un remate forzado de Ivan Perisic que Sofyan Amrabat sacó bajo palos.

Pero no solo Croacia se acercó al área rival. Marruecos intentó correr a la contra, pero lo cierto es que el también sevillista Youssef En Nesyri no pudo recoger ningún balón certero. En la segunda parte, el blaugrana cedido a Osasuna Ez Abde le puso ganas, pero no acierto. De hecho, se dejó varios balones atrás.

Todo queda abierto en este Grupo F, en el que Bélgica y Canadá todavía se tienen que estrenar. Marruecos sigue sin poder estrenarse en un Mundial con victoria, pero celebra un punto que les sabe mejor que a una Croacia que, más allá de haber heco algo de mérito, era favorita y que estuvo imprecisa de cara a gol.

Ficha técnica.

--resultado: marruecos, 0 - croacia, 0.

--equipos.

MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Ghanem Saiss, Noussair Mazraoui (Yahya Attiat-Allah, min.60); Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi (Abdelhamid Sabiri, min.81), Selim Amallah; Hakim Ziyech, Youssef En Nesyri (Abd Al Razke Hamdalah, min.81) y Sofiane Boufal (Abde Ezzalzouli, min.65).

CROACIA: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic (Lovro Majer, min.79), Luka Modric; Nikola Vlasic (Mario Pasalic, descanso), Andrej Kramaric (Marko Livaja, min.71) e Ivan Perisic (Mislav Orsic, min.90).

--sin goles.

--ÁRBITRO: Fernando Rapallini (ARG). Amonestó a Sofyan Amrabat (min.78) en Marruecos.

--ESTADIO: Al Bayt Stadium.

