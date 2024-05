Crónica del Olympiacos - Fiorentina, 1-0

El Olympiacos de Mendilibar saborea la gloria europea

Un gol de El Kaabi en el minuto 116' derrota a la Fiorentina en la final de la Conference League

MADRID, 30 May. 2024 (Europa Press) -

El Olympiacos derrotó (1-0) a la Fiorentina este miércoles para proclamarse campeón de la Conference League con un gol de El Kaabi en el minuto 116, primer título europeo para el equipo griego, que se sintió como en casa en el AEK Arena de Atenas, a costa de la segunda final perdida por los italianos.

El técnico español José Luis Mendilibar obró de nuevo el milagro, después de llevar hace un año a ganar la Liga Europa al Sevilla. De no tener experiencia a nivel continental a levantar su segundo título en este periodo, 'Mendi' dejó huella también en un Olympiacos que se mantuvo ordenado, supo sufrir y apretó cuando vio su momento.

La 'Fiore', que perdió la final del año pasado en el descuento ante el West Ham, encajó otro duro golpe cuando en el minuto 116, El Kaabi, bien vigilado hasta entonces, cabeceó el 1-0. Una revisión de VAR de cerca de cinco minutos no salvó a los italianos de otro desastre y el Olympiacos, que jugará la próxima Liga Europa, saboreó la gloria europea por primera vez.

Ambos buscaron el gol en un primer tiempo entretenido, sin acusar los nervios de una final, con un planteamiento ofensivo. El equipo griego, con el empuje de una grada claramente a su favor, tuvo la primera ocasión y bien clara, un disparo envenenado de Podence que sacó con dificultad el meta rival. Sin embargo, la 'Fiore' reaccionó de inmediato e incluso llegó a quedarse en área contraria.

Kouamé no acertó rematar un pase de Nico González, hábil para irse por banda, cuando aún estaba la final en pañales. El toma y daca se abrevió al daca de los italianos, con un gol incluso que no subió al marcador por un fuera de juego de Milenkovic. El equipo de Mendilibar no encontró a sus hombres fuertes y recibió de su misma medicina con una intensidad que rondó y mucho el gol.

Bonaventura la tuvo muy clara por partida doble para la Fiorentina pero, después de sufrir, el Olympiacos recuperó su camino a la meta rival con Podence. El Kaabi, el hombre de la semifinal ante el Aston Villa, llegó a asomar aunque para chocar con el portero sin aprovechar un pase al hueco y el partido se fue al descanso con la reacción griega para igualar los merecimientos.

La segunda parte fue muy parecida y, aunque los italianos tuvieron de nuevo más tiempo de dominio, los griegos igualaron en ocasiones, gracias al balón parado en el tramo final. El duelo perdió ritmo e ida y vuelta, con un fuerte golpe del central de Olympiacos Retsos como primer parón. Merecía la pena a Mendilibar esperar a su jugador, porque las defensas sin duda brillaron.

En la 'Fiore' siguieron vigilando a El Kaabi y fue Podence quien volvió a asomar. Un golpe del portugués también detuvo un rato la final, pero el peligro siguió siendo italiano, con un cabezazo de Milenkovic y una ocasión muy clara de Nzola. La entrada de André Horta igualó las tornas o al menos las ocasiones, porque puso dos centros que bien pudieron dar renta a los griegos.

El centrocampista español Vicente Iborra remató desviado por poco y El Kaabi no llegó a rematar la otra. Con miedo a estropear el buen trabajo, ambos guardaron la ropa para llegar a la prórroga. En el primer tiempo de los dos extra, el equipo de Mendilibar fue mejor y tuvo una muy clara de Jovetic, ex de la Fiorentina. Los italianos fueron mejor después y perdonaron con Ikoné.

Con la final encaminada a los penaltis apareció finalmente El Kaabi para hacer su undécimo gol en nueve partidos y dejar el título en suelo griego. Una explosión de júbilo por duplicado, por la confirmación del VAR, y que pudo truncarse en la última de los de Vincenzo Italiano, sacada a Ikoné por la defensa rojiblanca. Un día histórico para el Olympiacos, equipo con mucho técnico español los últimos años que guardará un lugar especial para 'Mendi'.

Ficha técnica.

--resultado: olympiacos, 1 - fiorentina, 0. (0-0, al descanso).

--alineaciones:

OLYMPIACOS: Tzolakis; Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega (Quini, min.91); Hezze, Iborra, Podence (Masouras, min.106), Chiquinho (André Horta, min.77), Fortounis (Jovetic, min.73) y El Kaabi (El Arabi, min.120).

FIORENTINA: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi (Ranieri, min.106); Arthur (Duncan, min.74), Mandragora, Nico González (Beltrán, min.106), Bonaventura (Barák, min.82), Kouamé (Ikoné, min.82) y Belotti (Nzola, min.59).

--gol:

1 - 0, min.116, El Kaabi.

--ÁRBITRO: Artur Dias (POR). Amonestó a Podence (min.28), Jovetic (min.94) y El Kaabi (min.117) por parte del Olympiacos. Y a Quarta (min.42), Kouamé (min.79) y Biraghi (min.99) en la Fiorentina.

--ESTADIO: AEK Arena de Atenas (GRE).

Europa Press