Crónica del Polonia - Argentina, 0-2

Argentina cumple y evita a Francia en octavos

Mac Allister y Julián Álvarez tumban a una rácana Polonia que pasa por delante de México

MADRID, 30 Nov. 2022 (Europa Press) -

La selección de Argentina superó (0-2) a Polonia este miércoles en la última jornada del Grupo C en el Mundial de Catar 2022, un triunfo obligado para avanzar a los cruces y hacerlo como primera, gracias a los goles de Mac Allister y Julián Álvarez en la segunda parte, mientras que el combinado polaco se clasificó de milagro.

La doble campeona del mundo culminó su remontada tras superar también a México para citarse en octavos de final con Australia. Szczesny detuvo un penalti a Messi y sujetó a Polonia en el primer tiempo, pero en el segundo llegaron los goles sudamericanos. Polonia jugó con la calculadora, a merced de no encajar más y que México no pasara del 2-0 sobre Arabia Saudí, para volver a estar entre los 16 mejores del mundo como no hacía desde 1986 por dos amarillas. En el descuento encajó el 'Tri' y Polonia pasó por diferencia de goles.

La agonía acompañó una vez más a una de las candidatas. Argentina asedió a Polonia en el primer tiempo, con más o menos insistencia, pero con ocasiones de sobra para haberse ido al vestuario mucho más tranquila. Szczesny se consagró como el portero del Mundial hasta ahora cuando en el minuto 39 detuvo un penalti al '10'.

El jugador del PSG había forzado la pena máxima del meta de la Juventus, que salió a destiempo e impactó en la cara de su rival después de cabecear desviado la pelota. Un segundo penalti parado en Catar y otros 45 minutos de recital para seguir imbatido. Polonia perdió muchos balones en la salida y pareció decidir ni salir.

El primer acto se jugó en campo polaco, con los de Scaloni insistiendo por la banda izquierda. Acuña le costó afinar puntería pero sus centros y disparos terminaron sumando peligro. Di María también generó, por ambas bandas, y Julián Álvarez, la novedad en el once argentino, tuvo dos muy claras ante el héroe polaco.

Szczesny sacó también un gol olímpico a Di María y, antes del descanso, esa pena máxima que señaló el colegiado tras el aviso del VAR. La cara de Messi y de todos los argentinos cambió en menos de un minuto del segundo tiempo, lo que tardó en llegar el 0-1 de Mac Allister tras una jugada de Molina por banda derecha.

Argentina cumple y polonia tiene suerte

El del Brighton le pegó mordida y cruzada, imposible para un milagro más del meta rival, mientras del Arabia Saudí-México se abría la lata también con dos goles seguidos del 'Tri'. Kamil Glik tuvo la única ocasión polaca, un remate de cabeza desviado por poco, pero Polonia trató de no enfadar a su rival y aguantar.

Un golazo de Julián Álvarez lo hizo más complicado si cabe, nivel de infarto, con 20 minutos por delante. Los de Czeslaw Michniewicz se vieron sin saber qué hacer: atacar o defender. Con sendos 2-0, Polonia pasaba a octavos por tener menos tarjetas amarillas que los mexicanos, pero en el otro partido se sucedían las ocasiones americanas y en el suyo, el tercero argentino parecía al caer.

Messi, en busca de olvidar el penalti, tuvo otra muy clara, como Julián Álvarez de nuevo y los recién entrados Lautaro Martínez y Tagliafico. El técnico polaco quitó incluso a Krychowiak por si sufría una expulsión tras una amarilla. Argentina cumplió, evitó a Francia, y Polonia se citó con los galos finalmente por un gol de diferencia con México, por el 1-2 saudí en el 95'.

Ficha técnica.

--resultado: polonia, 0 - argentina, 2. (0-0, al descanso).

--alineaciones:

POLONIA: Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski (Jedrzejczyk, min.73), Frankowski (Kaminski, descanso); Bielik (Szymanski, min.62), Krychowiak; Swiderski (Skoras, descanso), Zielinski; Lewandowski.

ARGENTINA: E. Martínez; Molina, Otamendi, Romero, Acuña (Tagliafico, min.60); Enzo Fernández (Pezzella, min.79), De Paul; Di María (Paredes, min.59), Messi, Mac Allister (Thiago Almada, min.84); Julián Álvarez.

--goles:

0 - 1, min.46, Mac Allister.

1 - 1, min.67, Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Danny Makkelie (NED). Amonestó a Krychowiak (min.79) por parte de Polonia. Y a Acuña (min.49) en Argentina.

--ESTADIO: Estadio 974.

Europa Press