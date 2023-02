Crónica del RB Leipzig - Manchester City: 1-1

El City deja desplegar las alas al Leipzig

MADRID, 22 Feb. 2023 (Europa Press) -

El Manchester City ingl茅s tendr谩 que buscar en el Etihad Stadium su billete para los cuartos de final de la Liga de Campeones 2022-2023 despu茅s de no pasar del empate (1-1) este mi茅rcoles ante el RB Leipzig alem谩n, que despert贸 en la segunda parte tras haber sido sometido en la primera.

El conjunto de Pep Guardiola no inici贸 el asalto final a la ansiada Champions como se esperaba, pese a que sus primeros 45 minutos fueron un aut茅ntico mon贸logo y sin dejar apenas pasar a su rival del centro del campo. Sin embargo, en una mala noche de Erling Haaland, no encontr贸 m谩s premio que un gol y tras el descanso se durmi贸 y permiti贸 que el equipo de Marco Rose hiciese bueno su patrocinio y desplegase sus alas para equilibrar las cosas y el marcador.

El Leipzig se gan贸 el derecho a so帽ar con dejar fuera a uno de los candidatos al t铆tulo, aunque todo hac铆a presagiar que saldr铆a derrotado del Red Bull Arena tras sus prestaciones iniciales. Los locales, pese a un once ofensivo, se mostraron t铆midos y el City no tard贸 en ahogarles y hacerse con el control absoluto del choque.

La mejor noticia para el conjunto alem谩n es que el actual campe贸n de la Premier League no tuvo su mejor noche a nivel ofensivo. Haaland fue 'humano' y los de Pep Guardiola se aferraron al buen hacer de Grealish y Mahrez, adem谩s de un Walker que fue muy activo por su lado, pero con falta de finura a la hora de centrar.

El City no tuvo demasiadas ocasiones y el 0-1 casi se lo 'encontr贸'. Schlager cometi贸 un error imperdonable en la salida de bal贸n y los visitantes no perdonaron por medio de Mahrez para coger ventaja. El Leipzig qued贸 m谩s 'tocado' y Rodri, con un cabezazo que no encontr贸 puerta ni una pierna 'amiga', y Grealish, con un disparo alto dentro del 谩rea, tuvieron las mejores para los 'citizens', donde Ederson no tuvo que estirarse hasta poco antes del descanso con un disparo de Werner.

El leipzig se anima

Pero todo cambi贸 tras el paso por los vestuarios. Rose aleccion贸 a los suyos, que despertaron y empezaron a ser m谩s ambiciosos, aunque casi reciben el segundo con otro remate de Mahrez que se top贸 con un jugador local cuando ya enfilaba el camino hacia la red. Y ah铆 desapareci贸 el equipo ingl茅s.

Szoboszlai, Werner, Forsberg y Andr茅 Silva, que apenas hab铆an participado en la primera mitad, dieron un paso adelante, al igual que Henrichs, lateral que entr贸 tras el descanso y que dio dos avisos de la reacci贸n alemana, sobre todo el segundo cuando dispar贸 algo cruzado cuando Szoboszlai le hab铆a dejado solo ante Ederson.

El City no espabil贸, perdi贸 el control y comenz贸 a sufrir. Ederson se cruz贸 ante Andr茅 Silva tras una gran jugada del portugu茅s y Rose envi贸 otro mensaje al mandar al campo a su mejor delantero, Nkunku. Szoboszlai prob贸 los reflejos del portero brasile帽o que, a rengl贸n seguido, no midi贸 bien en su salida y Gvardiol, apoy谩ndose sobre la espalda de R煤ben Dias, igual贸 el marcador.

El 1-1 por fin aviv贸 algo m谩s a los de Guardiola, que a la contra s贸lo hab铆an dado un susto con una potente carrera de Haaland, en lo que fue lo m谩s destacado del noruego. El campe贸n de la Premier, donde el t茅cnico catal谩n no hizo ni un solo cambio, mejor贸 en el tramo final, pero no pudo evitar marcharse con mejor bot铆n, con una gran parada de Blaswich a un disparo de Gundogan para dejar las espadas en todo lo alto para la vuelta.

Ficha t茅cnica.

--resultado: rb leipzig, 1 - manchester city, 1 (0-1, al descanso).

--alineaciones.

RB LEIPZIG: Blaswich; Klosterman (Henrichs, min.46), Orban, Gvardiol, Halstenberg (Raum, min.89); Laimer, Schlager (Haidara, min.82); Szoboszlai, Forsberg (Nkunku, min.66), Werner; y Andr茅 Silva (Poulsen, min.82).

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Dias, Akanji, Ak茅; Rodri, Gundogan; Mahrez, Bernardo Silva, Grealish, y Haaland.

--goles.

0-1, minuto 27. Mahrez.

1-1, minuto 70. Gvardiol.

--脕RBITRO: Serdar G枚z眉b眉y眉k (HOL). Amonest贸 a Henrichs (min.89), por el RB Leipzig.

--ESTADIO: RB Arena.

Europa Press