Crónica del Real Madrid - Cádiz: 2-1

El Real Madrid se marcha a descansar con deberes

El conjunto madridista cumple con una victoria ajustada y sin demasiado brillo ante el Cádiz

MADRID, 10 Nov. 2022 (Europa Press) -

El Real Madrid olvidó este jueves su pequeña mala racha de resultados en LaLiga Santander 2022-2023 y volvió a la senda de la victoria, aunque lo hizo sin la contundencia necesaria, al imponerse por un ajustado 2-1 al Cádiz, en el último partido antes del parón por el Mundial de Catar.

El conjunto madridista cumplió y sacó los tres puntos a los que estaba obligado, por jugar ante su afición por última vez hasta mediados de enero de 2023, por medirse a un rival de la parte baja y por continuar la estela del líder FC Barcelona.

Lo logró, pero con unos apuros y un fútbol poco brillante que dejan claro que Carlo Ancelotti tiene deberes durante estas semanas, sobre todo para que su equipo, después de la Copa del Mundo donde perderá a muchos jugadores, recupere una 'chispa' que parece haber perdido en algunos jugadores claves como Vinicius, Aurelien Tchouameni o Luka Modric.

Y es que al Real Madrid, que venía de perder en Vallecas de forma clara y de empatar en su último partido en el Bernabéu ante otro rival de la parte baja como el Girona (1-1), le volvió a costar generar. Sergio González le volvió a diseñar un partido complejo en el que sufrió hasta el final de nuevo por su incapacidad para dejar su portería a cero.

Los primeros 45 minutos locales fueron bastante discretos. Su rival acertó a trabar el partido y a llevar el nerviosismo a jugadores como Vinicius, que sigue sin encontrar su mejor fútbol y que vivió un encontronazo con Fali, por un golpe de este a su compatriota Rodrygo, que tampoco cuajó un buen partido en un once en el que Ancelotti prescindió de Asensio en su frente ofensivo para situar a Valverde.

Las ocasiones fueron con cuentagotas y la primera fue para el 'Pacha' Espino, con un potente disparo lejano. El Real Madrid sólo respondió con un centro 'envenenado' de Modric que obligó a Ledesma a meter una mano y a un disparo cruzado de Valverde justo antes del parón por el cruce de cabezas de Vinicius y Fali. Sin embargo, se fue al descanso por delante gracias de nuevo a la cabeza de Eder Militao, que remató un centro de Kroos tras un saque de esquina.

La ventaja no mejoró al equipo madridista tras el paso por los vestuarios. Rubén Sobrino demostró que poca fiabilidad defensiva, pero disparó, escorado y 'mordido', ante Courtois. Los locales replicaron como mejor les gusta y más cómodos se sientan, en una gran transición entre Vinicius, Valverde y Lucas Vázquez, con Iza Carcelén sacando acertadamente el disparo del uruguayo que llevaba aroma de 2-0.

El Real Madrid decidió optar entonces por un fútbol más de control para enfriar el partido ante un Cádiz que, pese a la entrada de Bongonda y Ocampo, no tenía demasiado mordiente ofensivo. Entonces, tras otro córner, llegó el gran gol de Kroos, que 'cazó' de forma furibunda y sin dejar caer un despeje de la zaga para dar tranquilidad a los de Ancelotti.

El italiano no quiso mover esta vez el banquillo hasta pasado el minuto 80 y cuando su rival se había vuelto a meter en el partido. Después de que Ledesma metiese una buena mano a 'Vini' y Modric fallase a puerta vacía de forma casi imposible, Courtois no atajó un disparo de Bongonda, y tras otro rechace, Lucas Pérez acortó. El Real Madrid no pudo sentenciar y el 'Pacha' Espino estuvo a punto de castigarle.

Ficha técnica.

--resultado: real madrid, 2 - cádiz, 1 (1-0, al descanso).

--alineaciones.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez (Nacho, min.87), Militao, Alaba, Mendy; Modric (Camavinga, min.85), Tchoaumeni, Kross; Valverde, Rodrygo (Ceballos, min.83) y Vinicius.

CÁDIZ: Ledesma, Carcelén, Cala (José Mari, min.73), Fali, Espino; Alex Fernández, Alcaraz (Ocampo, min.56), San Emeterio, Alejo (Bongonda, min.56); Sobrino (Negredo, min.78) y Lozano (Lucas Pérez, min.72).

--goles.

1-0, minuto 40. Militao.

2-0, minuto 70. Kroos.

2-1, minuto 82. Lucas Pérez.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano). Amonestó a Militao (min.19), Vinicius (min.28) y Alaba (min.39), por el Real Madrid, y a Fali (min.28), Sobrino (min.44) y Alejo (min.55), por el Cádiz.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

Europa Press