Crónica del Real Madrid - Elche CF, 4-0

El Real Madrid prolonga su euforia mundialista a costa de un pobre Elche

Los goles de Asensio, Benzema, con doblete de penalti, y de Modric permiten a los blancos seguir la estela del Barcelona

MADRID, 15 Feb. 2023 (Europa Press) -

El Real Madrid solvent贸 (4-0) con 茅xito la visita este mi茅rcoles del Elche al Santiago Bernab茅u en el duelo correspondiente a la jornada 21 de LaLiga Santander, para confirmar el buen momento de forma tras el 茅xito en el Mundial de Clubes y mantener la distancia con un FC Barcelona que se sit煤a a 8 puntos de los madridistas en lo m谩s alto de la tabla.

Los goles de Marco Asensio y Karim Benzema, con doblete de penalti incluido, en la primera mitad, y de Luka Modric al final de la segunda fueron suficiente para prolongar el estado de gracia de los madridistas y hundir m谩s en la tabla a un pobre Elche, que hizo un pasillo de aplausos a los campeones del 'Mundialito' al comienzo del choque.

El conjunto de Carlo Ancelotti espant贸, al menos de momento, las dudas de juego y actitud de las 煤ltimas semanas en LaLiga para volver a mostrar su mejor versi贸n y golear a un conjunto ilicitano que sigue sin ganar en el feudo madridista en su historia y que tampoco pudo refrendar la mejor铆a mostrada en el anterior partido liguero ante el Villarreal (3-1), cuando consigui贸 su primera victoria en el campeonato dom茅stico.

En el Santiago Bernab茅u, el homenaje a los campeones del mundo precedi贸 un inicio de partido intr茅pido. El conjunto blanco no tard贸 en hacerse con el dominio de bal贸n para empezar a someter a un conjunto franjiverde muy replegado. As铆, antes de cumplirse, el minuto diez el cuadro madridista asest贸 el primer golpe. Marco Asensio recogi贸 un bal贸n en la frontal y tras zafarse de dos defensores conect贸 un buen disparo a la cepa del palo largo, inalcanzable para Edgar Bad铆a.

A partir de ah铆 el juego fue un mon贸logo de los locales, con una presi贸n muy alta ante la que no encontr贸 salida el Elche. Benzema prob贸 de cabeza poco despu茅s y aunque Fede Valverde tambi茅n lo intent贸 desde la frontal con un disparo marca de la casa, hubo que esperar hasta el minuto 30 para que llegara el segundo, esta vez de penalti. Enzo Roco, negado esta temporada, toc贸 el bal贸n con la mano dentro del 谩rea y el delantero franc茅s no fall贸 desde los once metros.

Aunque el conjunto ilicitano logr贸 desperezarse al filo del descanso, llegando incluso a tener una ocasi贸n clara en las botas de Diego Gonz谩lez, la primera parte lleg贸 a su fin con otra pena m谩xima a favor de los madridistas. Rodrygo cay贸 dentro del 谩rea en su recorte sobre Diego Gonz谩lez, que termin贸 trastabillando al brasile帽o. Benzema volvi贸 a enga帽ar a Bad铆a para firmar su doblete y poner tierra de por medio antes de marcharse a vestuarios.

A pesar de la renta obtenida el conjunto blanco no baj贸 la intensidad tras la reanudaci贸n para terminar de controlar a su antojo el encuentro. Rodrygo, que sali贸 m谩s enchufado en esta segunda mitad, dispuso de las dos primeras ocasiones, pero en ambas se encontr贸 con el guardameta franjiverde, que complet贸 su buena actuaci贸n con una gran parada a la volea de Asensio dentro del 谩rea.

La entrada de Modric cumplida la hora de juego termin贸 de cerrar un partido que los blancos empezaron a pausar. Pensando adem谩s en lo apretado del calendario, el Real Madrid propuso un f煤tbol control para dormir el choque sin sobresaltos. A煤n as铆, el croata termin贸 de cerrar la goleada cumplido el 80' con un gran disparo desde la frontal ante el que poco o nada pudo hacer el guardameta rival. Al final, la entrada del canterano Arribas desat贸 los aplausos de un Bernab茅u que se mostr贸 muy satisfecho con el juego de los suyos y aliviado de que la desventaja con el Bar莽a no crezca de 8 puntos.

Ficha t茅cnica.

--resultado: real madrid, 4 - elche, 0 (3-0, al descanso).

--alineaciones:

REAL MADRID: Lunin; Carvajal (Odriozola, min.69), Militao, Nacho, Alaba; Valverde (Tchouam茅ni, min.68), Camavinga, Ceballos (Modric, min.68); Asensio (Arribas, min.81), Benzema (Mariano, min.78) y Rodrygo.

ELCHE: Edgar Bad铆a; Enzo Roco (Verd煤, min.57), Diego Gonz谩lez (Lirola, min.73), Magall谩n; Carmona, Guti (Cheikh, min.58), Gumbau, Clerc; Eze Ponce, Nteka (Boy茅, min.66) y Fidel (Tete Morente, min.58).

--goles.

1-0, minuto 8. Asensio.

2-0, minuto 29. Benzema.

3-0, minuto 46. Benzema.

4-0, minuto 80. Modric.

--脕RBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vizca铆no). Amonest贸 a Enzo Roco (min.30), Gumbau (min.52), Gonz谩lez (min.73) por parte del Elche, y a Mariano (min.83) por parte del Real Madrid.

--ESTADIO: Santiago Bernab茅u.

Europa Press