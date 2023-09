Bellingham también puede con el cemento armado del Getafe

Otro gol del inglés salva en el 95 al Real Madrid ante un rival que aguantó con trabajo y las paradas de David Soria

MADRID, 2 Sep. 2023 (Europa Press) -

El Real Madrid se mantendrá como líder de LaLiga EA Sports 2023-2024 después de conseguir este sábado su cuarta victoria, la primera como local en el Estadio Santiago Bernabéu, al imponerse, con mucho trabajo y de forma agónica, al Getafe por 2-1, gracias de nuevo a la aparición de Jude Bellingham, autor del gol del triunfo en el añadido.

El centrocampista inglés se disfrazó otro fin de semana más de ese '9' por el que suspira la afición madridista. No fue su mejor partido, anulado por la defensa al hombre que diseñó José Bordalás sobre él, pero, tocado por esa varita que lleva desde el inicio de campaña, estuvo en el lugar ideal para remachar en el minuto 95 el único fallo de un gran David Soria, al que antes sólo había podido superar un Joselu dispuesto a acabar con ese debate sobre la delantera.

El portero 'azulón' firmó una gran actuación, conteniendo las acometidas de los de Carlo Ancelotti, grises en la primera mitad y más vivos en la segunda para remontar el inicial tanto de Borja Mayoral y hacer mucho más daño a un Getafe que fue por momentos de cemento armado en un Bernabéu que ya lució su nueva y moderna cubierta.

Y es que Bordalás planteó un once de mucho físico con dos centrales como Djené, ya habituado a jugar de mediocentro y encargado de ahogar a Bellingham, y Omar Alderete, en el medio. Todo eso neutralizó a un Real Madrid lento, con pocas ideas y sin espacios para hacer daño, y además castigado por un error en una entrega de Fran García que no perdonó un ex para regatear a Kepa Arrizabalaga y poner el 0-1.

El tanto no despertó del todo al conjunto madridista, aunque sí trató de meterle más ritmo, casi siempre con Luka Modric, la novedad en el once de Ancelotti. Tchouameni y Camavinga no funcionaron, Bellingham estuvo anulado, y el croata tomó las riendas en busca de un empate que pareció llegar cuando Melero López señaló penalti sobre el inglés. Sin embargo, tras acudir al monitor, decidió anularlo al no ver suficiente contacto de Carlos Aleñá.

Kroos varía el guión

Eso avivó aún más a un Real Madrid que se hizo con el control total del encuentro, pero que empezó a comprobar la solvencia de David Soria. El guardameta realizó dos grandes intervenciones a un poco común gran cabezazo de Modric y a un remate cercano de Joselu, aunque este último pudiese ser en fuera de juego.

Los locales no lograron su ansiado empate antes del descanso y tras este Ancelotti movió ficha metiendo a Kroos por Camavinga y a Nacho por Fran García. La entrada del alemán aceleró el juego madridista, que encerró en el primer cuarto de hora al Getafe. Joselu empató pronto y luego el centrocampista reventó el palo de la portería de Soria y en su propio rechace no pudo superar al guardameta.

El Real Madrid estaba más suelto y el conjunto de Bordalás sufría, aunque tuvo tiempo de dar otro susto, con un disparo de Aleñá dentro del área que repelió bien Kepa. Sin embargo, aunque ya no con tanta insistencia, las mejores oportunidades eran de su rival, con Carvajal topándose con el palo y con Joselu viendo como el portero abortaba con una mano magistral su doblete.

Ancelotti tiró del banquillo para el tramo final con las entradas de Brahim Díaz, Lucas Vázquez y Fede Valverde. El uruguayo, con un centro que no encontró ni a Rodrygo ni a Bellingham, y Kroos tuvieron dos buenas opciones para evitar una agonía mayor que se alargo hasta el minuto 95. Soria falló en su intento de blocar el disparo centrado de Lucas Vázquez y Bellingham no perdonó para estrenar su simbólica celebración ante su afición y asegurar el pleno de puntos antes del parón.

Ficha técnica.

--resultado: real madrid, 2 - getafe, 1 (0-1, al descanso).

--alineaciones:

REAL MADRID: Kepa; Carvajal (Lucas Vázquez, min.76), Rüdiger, Alaba, Fran García (Nacho, min.46); Modric (Brahim, min.77), Tchouameni (Valverde, min.80), Bellingham, Camavinga (Kroos, min.46); Rodrygo y Joselu.

GETAFE: Soria; Damián (Carmona, min.77), Mitrovic, Duarte, Gastón; Maksimovic, Alderete (Arrambarri, min.46), Djené, Aleñá (Iglesias, min.58); Mayoral (Lozano, min.93) y Latasa (Mata, min.77).

--goles.

0-1, minuto 11. Mayoral.

1-1, minuto 47. Joselu.

2-1, minuto 95. Bellingham.

--ÁRBITRO: Melero López (C. Andaluz). Amonestó a Rüdiger (min.45+3) y Kroos (min.51) por el Real Madrid, y a Latasa (min.7), Soria (min.68), Iglesias (min.81), Gastón (min.83), Mayoral (min.87) y Carmona (min.94), por el Getafe.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.